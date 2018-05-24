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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по 
24 мая 2018, 02:26
650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
24 мая 2018, 10:34
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая

В Самаре 28 мая завершается прием заявлений от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018. Напомним, в центре города движение транспорта будет ограничено с 14 июня по 15 июля в связи с 
24 мая 2018, 10:19
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров

В Самаре в понедельник, 14 мая, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями сферы строительства региона и правоохранительных органов. Поводом стали вступающие в силу с 1 июля новые требования к застройщикам, они предполагают ряд профилактических мер по 

15 мая 2018, 08:00
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

15 мая 2018, 03:13
Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили  после проверок 
14 мая 2018, 01:05
Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.

«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий 

13 апреля 2018, 04:11
Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой

В Самарской области инициативная группа местных жителей обратились к властям по поводу размещения крематория под Самарой. Появились комментарии чиновников.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале стало известно, что крематорий начнут строить в районе Рубежного. В конце марта в Сети 
2 апреля 2018, 11:01
Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Петиция против строительства крематория в Самаре появилась в Сети. Её авторы проводят сбор подписей и, когда их будет 1000, планируют направить обращение к главе региона Дмитрию Азарову. В нем указано, что против строительства крематория, а также расширения кладбища выступают жители 
27 марта 2018, 12:06
Определено место для первого самарского крематория

Определено место для первого самарского крематория

Крематорию в Самаре все-таки быть. И появится он, предположительно, на территории совхоза «Рубежное», около которого сейчас располагается одно из самых больших действующих кладбищ. В СМИ прошла информация о том, что разрешение на строительство уже выдано некой частной фирме. Сроки реализации 

2 февраля 2018, 12:25
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их 

30 мая 2016, 06:14
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