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В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
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24 мая 2018, 02:26
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
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24 мая 2018, 10:19
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура
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21 мая 2018, 05:36
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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Совещание по вопросам долевого строительства провел Дмитрий Азаров
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15 мая 2018, 08:00
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок
В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили после проверок …
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14 мая 2018, 01:05
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Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
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26 апреля 2018, 10:49
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Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре
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25 апреля 2018, 12:01
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Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре
В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.
«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий …
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13 апреля 2018, 04:11
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Власти получили жалобы на непостроенный крематорий под Самарой
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2 апреля 2018, 11:01
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
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27 марта 2018, 12:06
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Определено место для первого самарского крематория
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2 февраля 2018, 12:25
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В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
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30 мая 2016, 06:14