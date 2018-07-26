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В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком
Татьяна Иванова предупредила в "Фейсбуке", в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком.
"Уже третий месяц подряд он блокирует мои собственные денежные средства в одно и то же время по дате. Так не просто блокирует, а ещё и …
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25 июля 2018, 06:22
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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов
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24 июля 2018, 11:17
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23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги
23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали выплачивать компенсации, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Согласно реестру обязательств кредитной организации, за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов. Страховое возмещение будут предоставлять в …
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23 июля 2018, 05:49
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В блогах: Жители Октябрьска начали получать «чёрные метки»
Владислав Токарев, директор МУП "Жилищное управление" из Октябрьска, сообщил в "Твиттере", что сразу 20 жителей этого города получили «чёрные метки». На двери их квартир коммунальщики прилепили наклейку "Стоп. Здесь живут неплательщики".
Под действие резонансной акции попали должники за …
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19 июля 2018, 09:59
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125-летие Маяковского отметят стихами в Самаре
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19 июля 2018, 03:32
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Забег невест пройдет в Самаре
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19 июля 2018, 01:27
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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Праздник за 50 млрд рублей хотят провести в Тольятти
В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия …
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3 июля 2018, 05:03
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Парад в воздухе: как самарцы отметили День города
В воскресенье Самара отметила свой 431-й день рождения. Несмотря на резкое похолодание и сильный ветер только на главной площадке на самарской набережной собрались десятки тысяч человек. Тематические шатры, посвященные военной службе, народным промыслам, игры для детей, выставка военной техники, выступление …
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11 сентября 2017, 11:37
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Телерадиокомпания “ТЕРРА” поздравляет с Днем города!
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10 сентября 2017, 10:22
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В Самаре продлят работу общественного транспорта
Самарцы 10 сентября будут праздновать День города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро вечером будут ходить чаще, а время работы общественного транспорта будет продлено. На автобусные маршруты направят дополнительный транспорт.
Фейерверк в районе Полевого спуска состоится в 22 часа. После него уехать …
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9 сентября 2017, 01:53