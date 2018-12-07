«Едем отключать должников»: в Самаре появились машины с напоминалками для неплательщиков … Теперь по Самаре будут колесить три машины с надписью «Едем отключать должников». По мнению представителей «РКС-Самара», это будет хорошим напоминанием для должников и мотивирует их на погашение задолженностей. Впервые «разукрашенные» машины вышли в город в четверг, 29 ноября, и не