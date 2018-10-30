В последние дни лета в Самаре будет до +30



В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная … До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная