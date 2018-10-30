Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное место горожан для прогулок и занятий спортом. Все лето там шли детские спектакли на сцене под открытым небом, мастер-классы от развлекательных центров, концерты местных групп. На второй позиции - парк Дружба. При этом самарцы в нем в 2 раза больше проговорили минут и в 4 раза больше сгенерировали трафика, чем в прошлом году. Это связано в первую очередь со сдачей новых жилых домов поблизости. Также в топ самарских мест отдыха попали Струковский сад, открывшийся в мае после глобальной реконструкции, и сквер «Дубовая роща» — зеленое «сердце» микрорайона «Волгарь».
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