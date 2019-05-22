Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета.
Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара Арена» 22 мая. Поединок за второй по значимости футбольный трофей в стране начнется в 19:30. До начала встречи для болельщиков будет организована развлекательная программа.
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