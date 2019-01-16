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Материалы по теме:

В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарский спортсмен выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью, который прошел в Москве. Александр Лифанов победил в первом виде - фехтовании (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, а в решающем забеге отстал от соперника из 
16 января 2019, 04:59
В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши

Во вторник, 15 января, в областной столице на мальчика свалился снег с крыши дома № 206 по улице Садовой. По словам очевидцев, в этот момент рабочие счищали снег с кровли, но здание не было огорожено, предупредительные ленты не висели. 

«Это 
16 января 2019, 03:27
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
12 домов в поселке Толевый замерзают

12 домов в поселке Толевый замерзают

В Самару идут морозы. Синоптики прогнозируют, что они ударят уже на Новый год — температура будет от -10 до -15 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. И это плохая новость для жителей 12-ти домов в поселке Толевый, где 
28 декабря 2018, 09:22
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и 
26 декабря 2018, 12:49
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

Восстановлено теплоснабжение в жилых домах на улице Мориса Тореза в Самаре. По данным регионального ГУ МЧС, отопление дали в 17:40 в четверг. Напомним, что на улице Мориса Тореза произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. На 
21 декабря 2018, 09:01
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
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