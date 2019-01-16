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В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок …
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16 января 2019, 05:44
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью
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16 января 2019, 04:59
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В Самаре на ребенка рухнул снег с крыши
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16 января 2019, 03:27
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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12 домов в поселке Толевый замерзают
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28 декабря 2018, 09:22
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района
В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и …
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26 декабря 2018, 12:49
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе
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21 декабря 2018, 09:01
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33