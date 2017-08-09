Как стало известно ТРК «ТЕРРА», старейший региональный коммерческий вуз - "Высшая школа приватизации и предпринимательства" - не ведет набор студентов на новый учебный год. Трудовые договоры преподавательского состава (а это около 40 человек) также не продлены. В Рособрнадзоре нам заявили, что лицензия и аккредитация на то, чтобы осуществлять учебную и научную деятельность, у ВШПП действует. О том, что стало с будущими управленцами, юристами и экономистами, обучавшимися в вузе, смотрите в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 18:45.
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У самарского вуза оказалась нестандартная программа
По результатам проверки Рособрнадзора "Самарскую гуманитарную академию" лишили госаккредитации по двум специальностям: «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и «Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
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1 августа 2017, 09:37
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Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата
Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом …
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28 июля 2017, 06:59
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Ученый и губернатор встретились в Самаре
Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. …
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26 июля 2017, 06:10
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Как разрулить конфликт самарских вузов?
Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
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18 июля 2017, 05:48
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Составлен топ популярности самарских вузов
Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский …
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10 июля 2017, 07:09
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
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4 июля 2017, 09:00
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Платежная карта заменит российским студентам зачетку
Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
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8 июня 2017, 12:26
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В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков
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30 мая 2017, 10:55