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Материалы по теме:

У самарского вуза оказалась нестандартная программа

У самарского вуза оказалась нестандартная программа

По результатам проверки Рособрнадзора "Самарскую гуманитарную академию" лишили госаккредитации по двум специальностям: «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и «Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
 
Без аккредитации учебная программа считается не соответствующей федеральным стандартам: выпускники не могут получить диплом гособразца, 

1 августа 2017, 09:37
Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата

Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом 
28 июля 2017, 06:59
Ученый и губернатор встретились в Самаре

Ученый и губернатор встретились в Самаре

Вопросы развития высшей школы в регионе обсудил сегодня губернатор Самарской области Николай Меркушкин с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. Напомним, высокую награду тот получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. 

26 июля 2017, 06:10
Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
Составлен топ популярности самарских вузов

Составлен топ популярности самарских вузов

Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский 

10 июля 2017, 07:09
Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в 
4 июля 2017, 09:00
Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Платежная карта заменит российским студентам зачетку

Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
По словам экспертов, таким способом авторы инициативы собираются поднять авторитет отечественной платежной системы в глазах молодых людей. Кроме 

8 июня 2017, 12:26
В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков

В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков

В городе Октябрьске Самарской области раскрыты серийные кражи из автомобилей. Подозреваемые – двое студентов местного техникума, им по 19 лет. По версии силовиков, ночами молодые люди совершали кражи и тратили все полученные преступным путем деньги на ремонт собственной «восьмерки». А 

30 мая 2017, 10:55
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