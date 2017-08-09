Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата … Блогер Сергей Заика рассказал , что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом