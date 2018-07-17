Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.
После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции увеличится на 81 метр. Стоит отметить, что надвижка всего мостового сооружения разделена на 11 этапов. После завершения работ его протяженность составит 536 метров.
«Наша задача в этот этап надвинуть 81 метр и закрыть один из двух самых длинных пролетов моста протяженностью 135 метров, который расположен в районе третьей опоры. Для контроля качества производимых работ организованы лаборатория ультразвуковой диагностики сварных швов пролетного строения и лаборатория по качеству контроля бетонной смеси. Надвижку оставшихся этапов планируется завершить в сентябре», - пояснил руководитель проекта мостового перехода «Фрунзенский» АО «Стройтрансгаз» Евгений Румянцев.
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