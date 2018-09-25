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Материалы по теме:

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Самара: Общественную палату области возглавил Виктор Сойфер

Самара: Общественную палату области возглавил Виктор Сойфер

Председателем Общественной палаты Самарской области вновь стал Виктор Сойфер. Об этом стало известно в ходе первого заседания палаты четвертого созыва в понедельник, 13 ноября, в котором принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Кроме того, были утверждены заместители Виктора Сойфера и 
14 ноября 2017, 09:36
Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад

Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад

Общественная палата Самарской области определила болевые точки регионального гражданского общества. Они обозначены в традиционном ежегодном докладе.

В сфере ЖКХ, к примеру, одна из главных проблем - это взаимоотношения собственников жилья с управляющими компаниями. Как отметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, 

17 февраля 2015, 04:02
Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области

Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области

Экс-сенатор Самарской области Константин Титов (на фото) стал заместителем председателя Общественной палаты региона, которую в свою очередь уже в третий раз возглавил президент СГАУ Виктор Сойфер.

Об этом стало известно в среду, 12 ноября, на первом пленарном заседании палаты 
13 ноября 2014, 09:45
Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области

Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области

На пророссийских сайтах появилась информация о том, что большая часть гуманитарной помощи, направленной в Крым из 20 регионов России, оказалась разворованной. Такое заявление сделал глава нового субъекта федерации Сергей Аксенов. По его словам, гуманитарные грузы появились в открытой продаже на 

11 июня 2014, 05:58
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