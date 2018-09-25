Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал. «Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской …