|
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста
Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте …
|
24 сентября 2018, 01:27
|
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
|
20 сентября 2018, 10:39
|
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
|
17 сентября 2018, 10:06
|
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
|
17 сентября 2018, 03:52
|
Самара: Общественную палату области возглавил Виктор Сойфер
|
14 ноября 2017, 09:36
|
Общественная палата региона представила традиционный ежегодный доклад
Общественная палата Самарской области определила болевые точки регионального гражданского общества. Они обозначены в традиционном ежегодном докладе.
В сфере ЖКХ, к примеру, одна из главных проблем - это взаимоотношения собственников жилья с управляющими компаниями. Как отметил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, …
|
17 февраля 2015, 04:02
|
Константин Титов стал заместителем Виктора Сойфера в Общественной палате Самарской области
|
13 ноября 2014, 09:45
|
Гуманитарная помощь для Крыма остается на складе в Самарской области
|
11 июня 2014, 05:58