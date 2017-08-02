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Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?
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2 августа 2017, 11:47
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У самарцев родилась Мальвина
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28 июля 2017, 11:26
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Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах
Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
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21 июля 2017, 05:23
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Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать
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21 июля 2017, 03:57
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Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент
Специалисты Вашингтонского университета создали принципиально новый и весьма необычный музыкальный инструмент. На нем можно играть посредством силы мысли.
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17 июля 2017, 10:07
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Музыкальный ринг: Billboard составил рейтинг самых богатых исполнителей
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14 июля 2017, 11:02
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Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус
Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
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3 июля 2017, 09:23
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Sony спустя 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок
Всемирно известная компания Sony Corp впервые с 1989 года собирается возобновить производство виниловых пластинок. Информацию об этом распространили японские агентства со ссылкой на представителей концерна.
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29 июня 2017, 02:19
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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В Самаре прошел благотворительный забег
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30 апреля 2017, 10:35
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В Самаре проходит благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей
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1 марта 2017, 05:35
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В Самаре открылась благотворительная православная выставка
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26 октября 2016, 07:00