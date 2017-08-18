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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Эмоции накануне Чемпионата: в Самаре открылась фотовыставка «Большой футбол на Волге»

Эмоции накануне Чемпионата: в Самаре открылась фотовыставка «Большой футбол на Волге»

Фотовыставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась в самарском Доме журналиста. В экспозицию вошло 40 работ Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина. Авторы представили кадры, отснятые за последний год - самый активный 

15 августа 2017, 04:02
Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Самарский Ботанический сад закроют для посещений

Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум  в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа  и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада  

8 августа 2017, 01:42
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
В блогах: кафешки на набережной в Самаре

В блогах: кафешки на набережной в Самаре

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что на самарской набережной - в прекрасном месте отдыха горожан - "началось возвращение на 10 лет назад"! На спуске между Красноармейской и Льва Толстого автор обнаружил стационарный киоск и зонтики известной 
11 июня 2015, 05:20
Смерть водителя врезавшейся в киоск «пятерки»: фото с места ДТП в Самаре

Смерть водителя врезавшейся в киоск «пятерки»: фото с места ДТП в Самаре

В полиции предоставили фото с места ДТП, произошедшего сегодня, 29 января, на перекрестке пр. Металлургов и ул. Юбилейной.

Как уже сообщала «ТЕРРА», около девяти часов утра вазовская легковушка врезалась в киоск, а потом влетела в снежный вал на 
29 января 2015, 02:03
В Самаре ограбили киоск с сувенирами

В Самаре ограбили киоск с сувенирами

Полиция раскрыла ограбление торговой точки, где продавали самарские сувениры. О совершенном преступлении сообщил продавец, обнаруживший киоск взломанным утром 21 августа. Неизвестный грабитель забрал с собой всю сувенирную продукцию. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможного 

22 октября 2014, 10:49
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