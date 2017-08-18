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Эмоции накануне Чемпионата: в Самаре открылась фотовыставка «Большой футбол на Волге»
Фотовыставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась в самарском Доме журналиста. В экспозицию вошло 40 работ Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина. Авторы представили кадры, отснятые за последний год - самый активный …
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15 августа 2017, 04:02
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Самарский Ботанический сад закроют для посещений
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8 августа 2017, 01:42
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Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре
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8 августа 2017, 12:38
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Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
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3 августа 2017, 10:48
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МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск
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22 мая 2017, 07:16
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В блогах: кафешки на набережной в Самаре
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что на самарской набережной - в прекрасном месте отдыха горожан - "началось возвращение на 10 лет назад"! На спуске между Красноармейской и Льва Толстого автор обнаружил стационарный киоск и зонтики известной …
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11 июня 2015, 05:20
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Смерть водителя врезавшейся в киоск «пятерки»: фото с места ДТП в Самаре
В полиции предоставили фото с места ДТП, произошедшего сегодня, 29 января, на перекрестке пр. Металлургов и ул. Юбилейной.
Как уже сообщала «ТЕРРА», около девяти часов утра вазовская легковушка врезалась в киоск, а потом влетела в снежный вал на …
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29 января 2015, 02:03
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В Самаре ограбили киоск с сувенирами
Полиция раскрыла ограбление торговой точки, где продавали самарские сувениры. О совершенном преступлении сообщил продавец, обнаруживший киоск взломанным утром 21 августа. Неизвестный грабитель забрал с собой всю сувенирную продукцию. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможного …
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22 октября 2014, 10:49