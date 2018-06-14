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Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

 
Новоиспеченный министр культуры Испании Максим Уэрта подал в отставку через неделю после того, как занял свой пост. Причина нестандартна: оказывается, он уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его штрафовала налоговая. По словам чиновника, он решил уйти, поскольку обществу 
13 июня 2018, 11:06
Подоходный налог могут увеличить

Подоходный налог могут увеличить

В России могут увеличить самый массовый - подоходный налог, который выплачивают все те, кто получают «белую» зарплату. Начиная с 2001 года он составляет 13% от зарплаты, но уже весной может быть поднят до 15-ти. Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что эти 

27 марта 2018, 09:01
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект о взимании НДС с иностранных интернет-магазинов, пишет «Российская газета». Обсуждение документа в правительстве начнется в ближайшие месяцы. Сейчас зарубежные виртуальные торговые площадки, в отличие от отечественных, не платят в России налог на пересылаемые почтой 
14 марта 2017, 10:50
Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20%

Минфин рассматривает возможность увеличения в 2017 году НДС до 20%

Федеральные СМИ тиражируют сообщение о том, что Минфин рассматривает возможность увеличения в следующем году налога на добавленную стоимость до 20%. При этом 10-процентную льготную ставку могут поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать её на два процентных пункта 

20 сентября 2016, 12:44
В России снизят стоимость воздушных перевозок пассажиров

В России снизят стоимость воздушных перевозок пассажиров

В России снизят стоимость внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий законопроект об уменьшении ставки НДС с 18 до 10 процентов будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. Действовать налоговое послабление будет до 1 января 2017 года. В кабмине рассчитывают, что это будет 
19 марта 2015, 02:19
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