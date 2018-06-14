Правительство РФ намерено повысить ставку налога на добавленную стоимость с действующих 18% до 20% с 1 января следующего года. Мера направлена на выполнение майских указов президента Владимира Путина. По оценке главы Минфина Антона Силуанова увеличение НДС позволит пополнять бюджет дополнительно на 600 миллиардов рублей в год. При этом кабмин предлагает ряд компенсирующих мер, правда основная их часть коснется экспортёров. В частности, они смогут в ускоренном порядке возмещать НДС, если за три года заплатили налогов на два миллиарда рублей а не на 7, как это предусмотрено действующими нормами. Кроме того, могут отменить и налог на движимое имущество для юрлиц.
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