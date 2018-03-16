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Материалы по теме:

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских путешественников решила покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Они разместились на трех нартах, которые тащили 24 животных. Экстремалы преодолели путь в 250 километров от базы в поселке Вижай и обратно за пять дней. Все могло бы пойти быстрее, 
15 марта 2018, 05:06
За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

За бомбу приняли забытый пакет на остановке в Сызрани

Из-за забывчивости женщины пришлось поднимать по тревоге работников экстренных служб в Сызрани. Прохожие заметили бесхозный пакет, который лежал возле остановки «Детская поликлиника» на проспекте 50 лет Октября. Бдительные граждане сообщили  о находке в полицию. Помимо правоохранителей, на место прибыли пожарные 
15 марта 2018, 11:19
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что 

21 февраля 2018, 11:10
Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице 

20 февраля 2018, 02:20
Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
В частности, специалисты провели сравнительный анализ мозга кошек, собак, медведей и других представителей фауны. Как выяснилось, 

30 ноября 2017, 01:06
В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика 

29 ноября 2017, 04:33
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