Вечером 7 июня в Самаре появится еще один объект, связанный с чемпионатом мира по футболу. В историческом центре областной столицы состоится открытие «Стены чемпионов». Она разместится на фасаде одного из домов.
Первыми свои автографы на стене оставят первый в истории Самары олимпийский чемпион Борис Шухов, паралимпийская чемпионка Николь Родомакина и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.
По словам автора идеи создания «Стены чемпионов» художника Андрея Сяйлева, она станет одним из знаковым мест города.
«Она объединит в себе цитаты самых ярких представителей человечества. От лица авторов, на их родных языках, на стену будут нанесены самые яркие высказывания, вобравшие в себя их жизненный опыт», пояснил Сяйлев.
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