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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Рекорд посещаемости на матче ЧМ Бразилия - Мексика повторен на «Самара Арене»

Рекорд посещаемости на матче ЧМ Бразилия - Мексика повторен на «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла сборную Мексики со счетом 2:0. Вопреки «предсказанию» самарского оракула Козы-Забияки, которая пророчила победу мексиканской команды. За этой игрой с трибун «Самара Арены» наблюдали почти 42 тыс. 

3 июля 2018, 09:49
Колумбийские болельщики застряли в Кирове

Колумбийские болельщики застряли в Кирове

Группа колумбийских болельщиков угодила в приключения во время поездок по России. Посетив матчи своей сборной, 29 июня они двинули домой. Маршрут предполагал пересадки в Кирове, Санкт-Петербурге и Риме. Проблемы начались в Кирове.

Болельщики покупали билеты за полгода до начала 
2 июля 2018, 10:18
Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
2 июля 2018, 03:10
Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка 

2 июля 2018, 03:02
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Видео в блогах: как иностранные болельщики пели с караоке в Самаре

Самарец Алексей Брытков поделился в сообществе «Хорошие новости Самара» соцсети «ВКонтакте» результатами своего эксперимента. Он подвозил иностранных болельщиков (колумбийцев и австралийцев) в автомобиле и предлагал им спеть вместе с ним в караоке. «За все время моих поездок с иностранцами 
30 июня 2018, 08:03
В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре

В топ-3 лучших фан-зон ЧМ-2018 попала площадь Куйбышева в Самаре

Самара оказалась в топе лучших фан-зон ЧМ-2018. Рейтинг по итогам опроса туристов в соцсетях составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. По результатам исследования лучшей признана фан-зона в Москве, расположенная на Воробьевых горах у МГУ. На втором месте - Конюшенная 
26 июня 2018, 04:12
ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

ЧМ-2018: в Самаре открыли фан-зону на площади Куйбышева

В Самаре 14 июня открыли фан-зону. Сегодня – открытие ЧМ-2018. В 19:00 прозвучит стартовый свисток первого матча: Россия - Саудовская Аравия. В Самаре первый поединок пройдет 17 июня, а всего вплоть до 7 июля в столице 63-го региона будут сыграны 

14 июня 2018, 06:04
Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

Вопрос о высоте стены на пл. Славы решат после ЧМ-2018

В Самаре вопрос о снижении стены на площади Славы будет рассматриваться после проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщило правительство Самарской области. Напомним, 18 марта, в день выборов президента России, жители Самары решали судьбу скандального мемориала на избирательных участках. Однако референдум зафиксировал 

8 июня 2018, 04:40
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
В блогах: в Самаре запустят программу

В блогах: в Самаре запустят программу "Стена в каждый двор"

Оригинальную фейковую новость опубликовали в паблике "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в Самаре запустят программу благоустройства "Стена в каждый двор". Чтобы избежать споров относительно Стены Славы, копии этого сооружения могут появиться в каждом самарском дворе. По задумке архитекторов, ниши 
15 февраля 2018, 08:07
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