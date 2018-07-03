В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева, возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области Дмитрий Азаров и посол Самары на ЧМ-2018, герой РФ, космонавт Олег Кононенко. Местные и приезжие болельщики смогут оставить на стене отпечатки своих ладоней и подписи на память. После ЧМ-2018 «Стену болельщиков» отправят в музей футбола на стадионе «Самара Арена», сообщили в пресс-службе главы региона.
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