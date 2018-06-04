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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
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29 мая 2018, 09:49
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Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию …
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28 мая 2018, 05:13
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ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение
Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарская область представлена там своими проектами и инвестиционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашений о сотрудничестве. Глава региона выделил договор с Агентством по …
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25 мая 2018, 04:54
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Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии
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21 апреля 2018, 06:29
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В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов
Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
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11 апреля 2018, 07:02
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту …
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1 февраля 2018, 02:13