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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
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