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Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»
Самарский художник-граффитист Денис VERTIGO Вертигов делает необычные огромные инсталляции на молодежном форуме "Тарида". Например, он создал гигантского богатыря-серфера на пять человеческих ростов в высоту, а также представил свое видение мультяшного «Ежика в тумане», где главный герой идет с котомкой к …
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18 июля 2018, 08:40
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В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
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3 мая 2018, 04:35
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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн
Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.
Автор «Золотого природного хаоса» …
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27 апреля 2018, 02:45
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства
В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.
«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы …
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8 июня 2017, 07:00
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По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
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12 мая 2017, 11:11
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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Провокационная выставка художника Бэнкси открылась в Англии
Художник граффити Бэнкси устраивает концептуальную выставку работ в маленьком английском городке Уэстон-сьюпер-Маре. Название экспозиции – Dismaland (от англ. dismal — мрачный). Так автор исказил слово Disneyland. В своих произведениях он предлагает зрителям иной, пессимистичный и саркастичный взгляд на всемирно известный …
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21 августа 2015, 10:58