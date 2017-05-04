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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома

Во вторник, 2 мая, в селе Федоровка под Тольятти произошел крупный пожар. По предварительным данным, от огня пострадало от четырех до шести домов. Появилось фото с места происшествия.

«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

2 мая 2017, 04:54
В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
1 мая 2017, 09:08
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов

Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП 

27 апреля 2017, 09:51
Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

В Самаре на стройплощадке на 23 километре Московского шоссе упал строительный кран. Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
25 апреля 2017, 02:09
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Названа самая опасная для детей бытовая химия

Названа самая опасная для детей бытовая химия

Представители научно-исследовательского центра Огайо определили наиболее опасную бытовую химию. По мнению специалистов, средства для стирки в пакетах, капсулах и таблетках больше других таят в себе опасность для маленьких детей.
По статистике, за 2 года в Соединенных Штатах было зафиксировано 62 

27 апреля 2016, 03:52
Роспотребнадзор не планирует запрещать импортную бытовую химию

Роспотребнадзор не планирует запрещать импортную бытовую химию

Накладывать запрет на оборот зарубежной бытовой химии Роспотребнадзор пока не планирует.

Напомним, несколько дней назад российские ритейлеры по требованию ведомства сняли с реализации ряд наименований стиральных порошков и моющих средств производства ООО «Хенкель Рус», ОАО «Невская косметика», «Проктер 
28 августа 2015, 02:16
1 июня с полок магазинов могут исчезнуть косметика и бытовая химия

1 июня с полок магазинов могут исчезнуть косметика и бытовая химия

В первый день лета вступают в силу поправки к закону о госрегулировании оборота алкоголя. Согласно одной из них, минимальное содержание спирта в продукции, для производства и продажи которой нужно получить лицензию, снижено с полутора до половины процента. Под лицензирование, таким 
20 мая 2015, 03:04
Ценовой хаос в самарских магазинах

Ценовой хаос в самарских магазинах

Цифры на ценниках на ряд товаров увеличились как минимум в два раза. Подорожали в основном бытовая химия и косметические средства. Причем разброс цен в магазинах единой сети таков, что покупатели начали в буквальном смысле сметать с полок товары, стоимость которых 
27 апреля 2015, 10:33
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