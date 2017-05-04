Накануне на одном из крупных оптовых рынков Самары, на улице Мальцева, случился пожар. Там горел ангар с бытовой химией. Пламя охватило 200 квадратных метров.
Из-за угрозы отравления людей продуктами горения, вызову сразу был присвоен повышенный номер сложности. К месту ЧП были стянуты почти сто пожарных и 33 единицы техники. Сотрудников и посетителей рынка экстренно эвакуировали, на месте развернули оперативный штаб. Борьба с огнем продолжалась в течение 2 часов. Причины и обстоятельства пожара в настоящий момент выясняются.
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