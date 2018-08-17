|
В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих
|
17 августа 2018, 10:35
|
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
|
19 августа 2018, 11:19
|
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования
Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
|
17 августа 2018, 10:51
|
АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
|
17 августа 2018, 10:33
|
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина
|
30 июля 2018, 03:25
|
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре
В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки …
|
19 июля 2018, 10:34
|
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре
Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.
Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, …
|
15 июня 2018, 02:54
|
Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре
В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.
За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов …
|
11 июня 2018, 09:41