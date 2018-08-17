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В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

В Самаре открылся чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. В город съехались спортсмены из 13 стран, в том числе, и входящих в блок НАТО. Состязаться они будут до среды. 
На 50-й юбилейный чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию 
17 августа 2018, 10:35
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым. 
 
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на 
17 августа 2018, 10:51
АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму 
17 августа 2018, 10:33
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки 
19 июля 2018, 10:34
К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, 
15 июня 2018, 02:54
Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.

За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов 

11 июня 2018, 09:41
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