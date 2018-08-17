В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих В Самаре открылся чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. В город съехались спортсмены из 13 стран, в том числе, и входящих в блок НАТО. Состязаться они будут до среды. … На 50-й юбилейный чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию