Администрация городского округа Самары готовит проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 28 рублей. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии.
Официально в постановлении говорится о повышении стоимости проезда до 29 рублей, однако для всех пассажиров будут действовать льготы, благодаря которым цена билета снижается на 1 рубль. Изменение тарифов затронет пассажиров автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.
В пояснительной записке к документу говорится, что стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте. Теперь одна поездка по карте школьника будет стоить 14 рублей 60 копеек, а по безлимитной карте — 560 рублей в месяц. Цена разового проезда по студенческой карте будет аналогичной, а вот безлимитную карту придётся пополнять уже на 760 рублей в месяц. Также чиновники разрабатывают варианты транспортных карт с ограниченным количеством поездок.
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