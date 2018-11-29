7
39
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

С 13 ноября  около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.

Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

29 ноября 2018, 05:48
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Минтранс Дании решил признать собачьи упряжки официальным видом транспорта. В связи с этим, с 1 января 2019 года они смогут ездить по автодорогам наравне с остальными участниками движения. При этом отмечается, что собаки могут перевозить не только сани, но и 
13 ноября 2018, 03:26
«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

«Маршрутки» номер 1 и 210 перестали ездить в Самаре

С 29 октября в Самаре прекратили ездить маршрутные такси №1 и №210. Сделано это было по инициативе перевозчиков без уведомления профильного департамента. Для того, чтобы компенсировать отсутствие машин на линиях, было принято решение выделить дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах

Так, на 

30 октября 2018, 10:54
Флаги Швеции и Англии подняли около мэрии Самары

Флаги Швеции и Англии подняли около мэрии Самары

В четверг, 5 июля, около здания администрации областной столицы подняли национальные флаги Швеции и Англии. Напомним, что команды этих стран сразятся за победу в матче четвертьфинала ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» уже завтра, 7 июля. Начало игры в 18:00.
6 июля 2018, 08:19
Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.

Строение не относится в 
15 октября 2017, 06:35
Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

Зачем добру пропадать: В Самаре ушлые бизнесмены устанавливали незаконные щиты повторно

О курьезном случае поведал департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. Сотрудники ведомства проверили места размещения рекламных конструкций, где ранее были демонтированы незаконные щиты форматом 3х6 метров. И каково же было удивление чиновников, когда на площадках, на которых буквально 2 
8 июля 2017, 04:25
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх