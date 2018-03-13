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В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки
Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда …
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19 февраля 2018, 11:24
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В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%
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1 февраля 2018, 03:34
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На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделят 7,5 миллиарда рублей
В 2018 году на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из федерального бюджета былы выделены 7,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство АВТОСТАТ со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что, учитывая ограниченный объем финансирования, а также большой спрос на …
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25 января 2018, 01:26
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Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми
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16 января 2018, 07:03
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Кредитный портфель самарских банков сократился на 10 млрд рублей
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27 декабря 2017, 05:14
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Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов в России
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27 декабря 2017, 05:06
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Объем выданных жилищных кредитов в Самарской области за 11 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Эксперты все чаще говорят, что на рынке может надуться "кредитный пузырь", когда большое количество заемщиков не смогут выполнить взятые обязательства. Из-за этого Центробанк может ужесточить правила выдачи жилищных кредитов, …
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25 декабря 2017, 05:18