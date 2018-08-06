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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии
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5 августа 2018, 03:06
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04
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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
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2 августа 2018, 10:23
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»
Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.
Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке …
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5 ноября 2017, 08:49
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В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина
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26 августа 2017, 04:58
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В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком
В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.
Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».
Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии …
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22 августа 2017, 04:09