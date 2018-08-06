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Материалы по теме:

Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится 
6 августа 2018, 11:52
Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии

Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии

78-летняя пенсионерка погибла сегодня ночью при пожаре в собственной квартире одного из домов по улице Советской Армии. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, в помещении загорелись личные вещи. Пожилая женщина не смогла выбраться из объятого пламенем жилища. Она задохнулась 
5 августа 2018, 03:06
«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

В субботу, 4 августа, в Самаре тушили крупный пожар. Около Троице-Сергиева храма в Академическом переулке, неподалеку от ТЦ «Космопорт» вспыхнули ветхие постройки. На фото очевидцев видно, что над городом стелился густой черный дым, а совсем рядом с церковью открытое пламя 
5 августа 2018, 09:04
«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
3 августа 2018, 01:25
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В центре Самары случилось ЧП: на припаркованный рядом с домом по улице Садовой автомобиль обрушился кусок железа. По словам очевидцев, железная балка упала прямо на заднее стекло дорогостоящей машины, в которой в тот момент находились люди. 
 
- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
2 августа 2018, 05:17
В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В четверг, 2 августа, около двух часов ночи произошел пожар в расселенном доме на улице Хвалынской в Сызрани. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, возгорание люди заметили около двух часов ночи. По предварительной информации, площадь пожара составила несколько 
2 августа 2018, 10:23
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. По одной из версий стражей порядка, 
26 августа 2017, 04:58
В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В Зубчаниновке в ДТП пострадали люди, один из водителей оказался подростком

В понедельник, 21 августа, в Зубчаниновке произошло ДТП с участием двух вазовских «семерок». Одним из автомобилистов оказался подросток без водительских прав.

Авария случилась около восьми часов вечера на улице Транзитной. Столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2107».

Одной машиной управлял 44-летний водитель. «По предварительной версии 

22 августа 2017, 04:09
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