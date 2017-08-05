11
32
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888            d8888  8888888888  888888888             888      
 d88P  Y88b  888           d88888  888         888                   888      
 888    888  888          d88P888  888         888                   888      
 888         888888      d88P 888  8888888     8888888b.    .d8888b  888  888 
 888  88888  888        d88P  888  888              "Y88b  d88P"     888 .88P 
 888    888  888       d88P   888  888                888  888       888888K  
 Y88b  d88P  Y88b.    d8888888888  888         Y88b  d88P  Y88b.     888 "88b 
  "Y8888P88   "Y888  d88P     888  8888888888   "Y8888P"    "Y8888P  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу

Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.

Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И 
1 августа 2017, 11:07
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
Аварийное дежавю: В Самаре опять столкнулись 6 автомобилей

Аварийное дежавю: В Самаре опять столкнулись 6 автомобилей

В ночь с субботы на воскресенье, с 29 на 30 июля, в Самаре произошло крупное ДТП. На улице Каховской столкнулись шесть автомобилей. По предварительной информации сотрудников полиции, авария произошла в 1:15. Водитель одной из машин врезался в другое транспортное средство, 
30 июля 2017, 04:10
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
 
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась 
6 мая 2017, 04:31
В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП

Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Самаре девятиклассницу, лишен прав на полтора года. Авария произошла вечером в понедельник, 14 ноября, на проспекте Масленникова.

Самарский таксист сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, но помощи ей не оказал. Даже не остановился. 
16 ноября 2016, 05:02
В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября.  К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир 

27 октября 2016, 01:03
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком

Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком

В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил на дороге мать с ребенком на руках. Инцидент произошел во вторник, 20 сентября. Во дворе дома №46 по улице Чайкиной машина задним ходом наехала на женщину, которая несла на руках своего годовалого сына.
22 сентября 2016, 03:08
В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие

В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, днем на улице Демократической в Самаре. Как передает портал 63.ru, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была 
28 августа 2016, 05:21
В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото

В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото

Авария случилось сегодня, 16 июля, на улице Демократической на пешеходном переходе около поселка Сорокины Хутора, передает «Прогородсамара».

На первый взгляд шокирующие фотографии очевидцы выложили в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте». На самом деле на снимках запечатлена не 
16 июля 2016, 04:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна