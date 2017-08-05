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Внедорожник коммунальщиков насмерть задавил самарскую школьницу
Появились подробности вчерашнего ДТП, в котором погиб ребенок.
Трагедия произошла в понедельник на проспекте Масленникова в третьем часу дня. 10-летняя девочка возвращалась из магазина, куда родители отправили ее за продуктами. До пешеходного перехода здесь около 300 метров. И …
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1 августа 2017, 11:07
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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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В Самаре насмерть сбили ребенка
В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение …
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31 июля 2017, 03:08
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Аварийное дежавю: В Самаре опять столкнулись 6 автомобилей
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30 июля 2017, 04:10
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В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
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21 июня 2017, 10:41
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В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ
Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась …
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6 мая 2017, 04:31
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В Самаре сбивший подростка таксист объяснил, почему он уехал после ДТП
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16 ноября 2016, 05:02
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В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября. К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир …
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27 октября 2016, 01:03
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В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
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22 октября 2016, 05:54
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Пойман таксист, сбивший в Тольятти мать с ребенком
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22 сентября 2016, 03:08
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В Самаре на Демократической столкнулись 4 иномарки, есть пострадавшие
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, днем на улице Демократической в Самаре. Как передает портал 63.ru, там столкнулись четыре иномарки, в том числе машина такси. По словам очевидцев, в результате пострадал один из водителей - у мужчины была …
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28 августа 2016, 05:21
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В Самаре на Сорокиных Хуторах сбили пешехода, в сети выложили жуткие фото
Авария случилось сегодня, 16 июля, на улице Демократической на пешеходном переходе около поселка Сорокины Хутора, передает «Прогородсамара».
На первый взгляд шокирующие фотографии очевидцы выложили в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте». На самом деле на снимках запечатлена не …
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16 июля 2016, 04:52