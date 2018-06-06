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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики 

6 июня 2018, 01:28
В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти

В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти

В Тольятти прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». 22-летнюю женщину, жительницу Автограда обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 

4 июня 2018, 01:57
Свинка Пеппа вступила в схватку с самарскими бизнесменами

Свинка Пеппа вступила в схватку с самарскими бизнесменами

Необычную серию дел рассмотрел областной арбитражный суд. Правообладатель всемирноизвестного бренда Peppa Pig - британская компания Entertainment One UK Limited - судилась с предпринимателями из-за нарушения авторских прав. Согласно материалам на сайте арбитража, самарцы незаконно использовали знаменитую свинку. В частности, продавали 

1 июня 2018, 03:56
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
«Родник» банкротят

«Родник» банкротят

«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» 

4 мая 2018, 08:00
Спиртзавод

Спиртзавод "Буян" объявил о собственной ликвидации

Спиртзавод "Буян", ранее являвшийся оператором самарского комбината «Родник», объявил о собственной ликвидации. Такое сообщение появилось на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности организаций. Завод находится в поселке Новый Буян, контролируется лицами, близкими к бывшим владельцам «Родника». В начале 

16 февраля 2017, 01:30
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом

У экс-оператора «Родника» пропало 7 цистерн со спиртом

У компании «Аполло» - бывшего оператора самарского комбината «Родник» - пропало 7 железнодорожных цистерн со спиртом. Об этом говорится в протоколе о результатах инвентаризации имущества должника, опубликованном на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Цистерны были доставлены на ответствен­ное хранение 

1 декабря 2016, 11:33
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