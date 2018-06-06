Самарская компания «Актив» - один из совладельцев комбината «Родник» - попытается вернуть в регион 1 миллиард рублей. Акционерное общество обратилось в областной арбитражный суд с иском признать недействительным договор уступки прав требования, заключенный между «Родником» и мордовской фирмой «РегионСтройИнком». Кроме того, «Актив» требует аннулировать договоры о банковских гарантиях с казанским «АК Барсом» на сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, концессию «Кристалл-Лефортово» и поручительства с московским «НС Банком». Зачем потребовалось сразу столько юридических процедур, в материалах арбитража не уточняется.
Напомним, завод фактически перестал работать с февраля 2014 года, после того как на нем обнаружили около 800 тонн неучтенного этилового спирта и более 1,2 миллиона фиктивных акцизных марок. Полиция возбудила несколько уголовных дел, которые впоследствии были прекращены. Водочный конвейер удалось запустить лишь в конце 2016-го после смены собственников. Контроль над комбинатом, считавшимся аффилированным депутату губдумы Александру Милееву, перешел к бенефициару алкохолдинга «Кристалл-Лефортово» Павлу Сметане. Осенью прошлого года «Родник» вновь остановился, а в апреле этого был отправлен в отставку Сметана. Пост гендиректора занял экс-депутат самарской гордумы Вячеслав Дормидонтов: он обещал запустить производство и сохранить рабочие места.
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