В блогах: попрошайки под видом беженцев … В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» предупреждают , что возле тольяттинского торгового центра «Русь на Волге» выманивают деньги под видом беженцев с Донбасса. К посетителям подходят женщины и говорят, что у них голодный маленький ребёнок, им деньги не нужны, просят купить