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В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку
Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
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14 мая 2017, 07:25
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В Госдуме предложили наказывать попрошаек в военной форме
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25 сентября 2015, 05:00
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В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»
Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит …
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15 сентября 2015, 05:05
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В блогах: попрошайки под видом беженцев
В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» предупреждают, что возле тольяттинского торгового центра «Русь на Волге» выманивают деньги под видом беженцев с Донбасса. К посетителям подходят женщины и говорят, что у них голодный маленький ребёнок, им деньги не нужны, просят купить …
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3 июня 2015, 09:04