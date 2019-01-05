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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

В Самаре заставляли попрошайничать 14-летнюю девочку

Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, 

14 мая 2017, 07:25
В Госдуме предложили наказывать попрошаек в военной форме

В Госдуме предложили наказывать попрошаек в военной форме

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (на фото), избранный от Самарской области, предложил наказывать граждан в военной форме, которые просят милостыню на улице.

Для этого потребуется внести поправки в УК РФ. Соответствующий законопроект Дегтярев уже подготовил. Планируется включение в кодекс новой 
25 сентября 2015, 05:00
В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит 
15 сентября 2015, 05:05
В блогах: попрошайки под видом беженцев

В блогах: попрошайки под видом беженцев

В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» предупреждают, что возле тольяттинского торгового центра «Русь на Волге» выманивают деньги под видом беженцев с Донбасса. К посетителям подходят женщины и говорят, что у них голодный маленький ребёнок, им деньги не нужны, просят купить 
3 июня 2015, 09:04
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