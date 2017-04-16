В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона Накануне в Самаре в многоэтажке на улице Революционной случился пожар. Сообщение поступило в МЧС в четверг, 25 августа, в 17 часов 31 минуту. К месту ЧП, которому присвоил уровень сложности «1-Бис» направили шесть пожарных машин. В тушении приняли участие 29 человек. …