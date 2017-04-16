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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
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16 апреля 2017, 01:56
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В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу
В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.
По словам …
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16 апреля 2017, 12:42
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33
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В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
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13 апреля 2017, 01:38
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Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти
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13 апреля 2017, 10:36
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Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
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12 апреля 2017, 01:58
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента
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11 апреля 2017, 05:51
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В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
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6 апреля 2017, 11:18
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В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память
Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.
По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца.
В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, …
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4 апреля 2017, 02:40
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В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»
Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин …
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15 марта 2017, 11:26
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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
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9 марта 2017, 10:11
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Вонючий запах в Самаре: на Революционной у "Перекрестка" прорвало канализацию
Сегодня, 8 марта, в Самаре на пересечении Революционной и Московского шоссе местные жители заметили коммунальную аварию. Из закрытого канализационного люка возле "Перекрестка" обильно хлестала вода. Очевидцы сделали фото. Из-за прорыва по всей округе распространился неприятный запах. Он оказался настолько едким, …
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8 марта 2017, 03:33
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В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"
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16 октября 2016, 05:36
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В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона
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26 августа 2016, 01:00