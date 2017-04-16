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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
16 апреля 2017, 12:42
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Авария произошла в 7.30 утра в зелёной зоне Автограда между лагерями отдыха "Юность" и "Морской".
Со слов участников ДТП, 56 -летний водитель автомобиля "Ока" почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником "Киа", двумя "Калинами" 

13 апреля 2017, 10:36
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске следователи начали проверку по факту смерти двоих мужчин. Трупы были обнаружены в сгоревшей квартире дома на улице Сазонова во вторник, 4 апреля. Один из погибших – 60-летний хозяин квартиры. Личность второго - устанавливается.  

Согласно предварительной версии, пожар произошел 

6 апреля 2017, 11:18
В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

В гостинице Приэльбрусья умер самарец, его знакомая потеряла память

Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку по факту смерти туриста из Самары. Тело обнаружили 24 марта в номере гостиницы, в который мужчина заселился днем ранее.

По данным следствия, жители отеля почувствовали странный запах, исходящий из номера самарца. 

В комнате обнаружили двух людей. Позже выяснилось, 

4 апреля 2017, 02:40
В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»

Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
 
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин 
15 марта 2017, 11:26
В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был 
9 марта 2017, 10:11
Вонючий запах в Самаре: на Революционной у

Вонючий запах в Самаре: на Революционной у "Перекрестка" прорвало канализацию

Сегодня, 8 марта, в Самаре на пересечении Революционной и Московского шоссе местные жители заметили коммунальную аварию. Из закрытого канализационного люка возле "Перекрестка" обильно хлестала вода. Очевидцы сделали фото. Из-за прорыва по всей округе распространился неприятный запах. Он оказался настолько едким, 
8 марта 2017, 03:33
В Самаре «Рено» сбил мужчину на

В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"

Сегодня, 16 октября, около 10:20 утра на пересечении улиц Революционной и Печерской под колеса «Рено Дастера» попал пешеход, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал 63.ru.
 
Мужчина остался жив. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. На месте 

16 октября 2016, 05:36
В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона

В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона

Накануне в Самаре в многоэтажке на улице Революционной случился пожар. 

Сообщение поступило в МЧС в четверг, 25 августа, в 17 часов 31 минуту. К месту ЧП, которому присвоил уровень сложности «1-Бис» направили шесть пожарных машин. В тушении приняли участие 29 человек. 

26 августа 2016, 01:00
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