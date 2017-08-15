В Самарской области объявлена борьба с нелегальной торговлей алкоголем. Сейчас больше половины таких торговых точек в регионе вне закона. Их закрывают, но они открываются вновь - уже в других местах. За последний год приостановлена работа почти 200 таких коммерческих объектов. При этом с начала 2017-го зафиксировано 1200 отравлений алкоголем, 159 из них закончились летальным исходом. Кроме того, подпольный рынок горячительных наносит серьезный удар и по экономике. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
|
В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся
Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.
По предварительным …
|
14 августа 2017, 04:33
|
Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер
|
12 августа 2017, 03:51
|
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
|
9 августа 2017, 11:12
|
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва
|
8 августа 2017, 09:19
|
В российские дворы могут вернуться так называемые разливайки?
Ряд последних изменений в федеральном законодательстве лишит региональные власти возможности регулировать деятельность организаций общественного питания. А, как известно, именно под них маскируются некоторые магазины, продающие алкоголь в ночное время. Почему политика, направленная на ужесточение оборота спиртного, может привести к обратному …
|
7 августа 2017, 12:20
|
14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя
|
25 июля 2017, 08:37
|
Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете в Российской Федерации дистанционной продажи спиртного. Согласно новшеству, запрещено распространение в Сети и средствах массовой информации о продаже алкогольной продукции.
|
21 июля 2017, 03:42
|
У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики
|
17 июля 2017, 05:25