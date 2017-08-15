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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.

По предварительным 

14 августа 2017, 04:33
Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены

В среду, 9 августа, примерно в 8 часов утра в Тольятти произошло ДТП с пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько ранены.

Авария произошла на улице Северной. «Паз» съехал в кювет и воткнулся в световую опору. 
9 августа 2017, 11:12
Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

Под Самарой «девяносто девятая» улетела с дороги и перевернулась, есть жертва

В ночь на вторник, 8 августа, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21099» улетел с дороги и перевернулся.

Авария случилась около часа ночи на 23 километре трассы Самара – Бугуруслан. По данным полиции, автомобилем управлял 32-летний водитель. Он ехал в направлении 

8 августа 2017, 09:19
В российские дворы могут вернуться так называемые разливайки?

В российские дворы могут вернуться так называемые разливайки?

Ряд последних изменений в федеральном законодательстве лишит региональные власти возможности регулировать деятельность организаций общественного питания. А, как известно, именно под них маскируются некоторые магазины, продающие алкоголь в ночное время. Почему политика, направленная на ужесточение оборота спиртного, может привести к обратному 

7 августа 2017, 12:20
14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя

14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя

Транспортная полиция сняла в Самаре с поезда 14-летнюю школьницу. В чемодане подростка нашли наркотики и несколько бутылок алкоголя, а также украденные украшения, которые пропали у ее попутчицы. Известно, что девочка ехала из Мурманска в детский оздоровительный лагерь. Сведения о том, 

25 июля 2017, 08:37
Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем

Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете в Российской Федерации дистанционной продажи спиртного. Согласно новшеству, запрещено распространение в Сети и средствах массовой информации о продаже алкогольной продукции.
Нарушителей ждут штрафные санкции. Граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, 

21 июля 2017, 03:42
У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

С января по июль у заключенных Самарской области изъяли 300 мобильных телефонов, 500 литров алкоголя и 1,5 кг наркотиков. Региональное Управление Федеральной Службы исполнения наказаний отчиталось о работе в первом полугодии. По данным ведомства, в колониях области в этом году 

17 июля 2017, 05:25
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