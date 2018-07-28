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Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти
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16 апреля 2018, 09:01
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Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом рыбака
Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились …
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27 декабря 2017, 09:09
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины
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20 апреля 2017, 11:20