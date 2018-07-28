В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины 18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.



Личность мужчины пока не установлена. Однако …