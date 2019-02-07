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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей

Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз 
7 февраля 2019, 05:54
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому 
7 февраля 2019, 02:56
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак

В среду, 30 января, на пересечении улиц Ярмарочной и Ленинской в областной столице произошел скандальный инцидент, который очевидцы засняли на видео. Участниками конфликта стали четверо самарцев. По словам свидетелей, один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и направил его 
31 января 2019, 07:51
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани госпитализирован 56-летний водитель такси. Врачи Центральной городской больницы диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. По данным источника, шофера избили на работе, в офисе предприятия. По словам пострадавшего, его около 2:00 вызвали в сауну, где находился 
25 декабря 2018, 09:15
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

30 ноября депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций. По итогам финального отбора в Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов. Он уже занимал этот пост с 2012 по 2014 год. После этого он руководил городским Департаментом 

30 ноября 2018, 05:59
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В пятницу, 19 октября, карету «скорой помощи» вызвали в Тольятти для 66-летнего мужчины. В 1:58 около автозаправки на Южном шоссе в Автограде на него напала собака. Животное укусило мужчину, он получил открытую рану голени. Врачи оказали ему помощь на месте, 
19 октября 2018, 04:17
В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание 
16 октября 2018, 10:06
В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»

В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, 
1 октября 2018, 05:41
В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста

Конфликт на дороге в Торонто закончился стрельбой и ранением двоих человек. Все произошло на днях на одном из городских перекрестков. 21-летняя автомобилистка что-то не поделила с девушкой-пешеходом. После словесной перепалки автоледи открыла багажник машины, достала пистолет и устроила пальбу. В 
3 июля 2018, 11:24
Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. 
26 апреля 2018, 12:15
В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой 
26 февраля 2018, 10:50
В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В Самаре собираются исправить ошибку в названии проезда Митирева.

Об этом в "Твиттере" сообщили сотрудники Мобильной приемной губернатора. Внимательные горожане обратили внимание на то, что в название этой улицы закралась ошибка. По документам и на указателях она пишется именно "проезд МитИрева", 

5 февраля 2018, 11:51
В Самаре ограбили районную администрацию?

В Самаре ограбили районную администрацию?

Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и 
20 апреля 2017, 06:16
Перемены на телеканале

Перемены на телеканале "СКАТ"

С сегодняшнего дня на пост генерального директора телерадиокомпании «СКАТ» назначена Татьяна Корчуганова (на фото). До нее эту должность в течение 9 лет занимал Александр Русаков.

Что послужило причиной его увольнения, в организации сообщить отказались, сам Русаков свой уход тоже 
1 декабря 2014, 05:37
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