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В Тольятти сотрудницу МЧС поймали на взятке в 200 тысяч рублей
Тольяттинские следователи завели уголовное дело в отношении старшего инспектора отделения (по Жигулевску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, с декабря прошлого года по февраль этого она много раз …
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7 февраля 2019, 05:54
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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В центре Самары стреляли в инвалида, который заступился за собак
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31 января 2019, 07:51
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В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами
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25 декабря 2018, 09:15
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары
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30 ноября 2018, 05:59
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Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре
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22 октября 2018, 03:30
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В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС
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19 октября 2018, 04:17
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В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка
В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание …
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16 октября 2018, 10:06
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Торонто автоледи расстреляла пешехода и велосипедиста
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3 июля 2018, 11:24
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре
В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. …
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26 апреля 2018, 12:15
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В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»
Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой …
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26 февраля 2018, 10:50
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В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы
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5 февраля 2018, 11:51
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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Перемены на телеканале "СКАТ"
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1 декабря 2014, 05:37
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