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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

Борский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Во время расследования удалось выяснить, что 13 января ранее не судимый житель Борского 
17 апреля 2019, 09:08
В блогах: Стаи собак в Самаре

В блогах: Стаи собак в Самаре

Блогер kurazzz пожаловалась, что в Самаре в районе «Аквариума» и до самого «Гудка» по дворам носятся стаи огромных одичалых собак. «Причем это не подкармливаемые сердобольными бабульками и не какие-то местные псы с парковок. Это именно откуда-то прибежавшие стаи. Пока они 
4 апреля 2019, 12:06
Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила 
3 апреля 2019, 10:07
«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

Жители областной столицы жалуются в соцсетях на собачников, питомцы которых оставляют на улицах и в городских парках экскременты. В частности, такая ситуация сложилась на Воронежских озерах. 
 
- Идёт активный выгул собак, которые всё загадили! А на озёрах ещё и дети гуляют, 
29 марта 2019, 12:02
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
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