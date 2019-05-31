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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
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22 мая 2019, 03:09
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«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза
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17 апреля 2019, 09:08
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В блогах: Стаи собак в Самаре
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4 апреля 2019, 12:06
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Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства
Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила …
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3 апреля 2019, 10:07
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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