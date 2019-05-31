Блогер kurazzz пожаловалась, что в Самаре в районе «Аквариума» и до самого «Гудка» по дворам носятся стаи огромных одичалых собак. «Причем это не подкармливаемые сердобольными бабульками и не какие-то местные псы с парковок. Это именно откуда-то прибежавшие стаи. Пока они