3
26
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b   .d8888b.   888     888                      8888888b.            
    Y8P  d88P  Y88b  888     888                      888  "Y88b           
         888    888  888     888                      888    888           
   8888  Y88b. d888  888     888   .d8888b   .d88b.   888    888   .d88b.  
   "888   "Y888P888  888     888  d88P"     d88P"88b  888    888  d88P"88b 
    888         888  888     888  888       888  888  888    888  888  888 
    888  Y88b  d88P  Y88b. .d88P  Y88b.     Y88b 888  888  .d88P  Y88b 888 
    888   "Y8888P"    "Y88888P"    "Y8888P   "Y88888  8888888P"    "Y88888 
    888                                          888                   888 
   d88P                                     Y8b d88P              Y8b d88P 
 888P"                                       "Y88P"                "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.

Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
28 июня 2017, 10:51
Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»

Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»

Осенью в московском «Театре на Таганке» состоится премьера нового спектакля, поставленного Денисом Бокурадзе. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» принял участие в проекте «Репетиции» и предложил поставить пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Руководство «Таганки» заявку одобрило. На этой неделе состоялась первая 
23 июня 2017, 02:39
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
Почти 2 десятка художников поедут в пятидневный круиз по маршруту "Самара-Волгоград-Самара". Картины, которые они напишут во время этого путешествия, будут проданы, а деньги пойдут на 

30 мая 2017, 12:00
Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
Как выяснили стражи порядка, смертельную травму головы гражданка получила в процессе ссоры со своим знакомым. Они распивали спиртное в квартире женщины на улице Миронова. Началась 

26 мая 2017, 12:00
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
 
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
6 мая 2017, 04:00
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.

У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено 

19 апреля 2017, 02:01
В блогах: Союз художников

В блогах: Союз художников "Солярис" опять прессуют

Блогер en_abled заявляет, что тольяттинский союз художников "Солярис" опять прессуют. Портпосёлок - это такое атмосферное местечко в Тольятти, одно из немногих приятных в городе, скажем прямо. На берегу Волги, в лесу. Их несколько раз пытались выселить. Земля под бараком дорогая. 

10 февраля 2017, 09:26
Названы имена самых дорогих современных художниц

Названы имена самых дорогих современных художниц

Издание Artnet составило рейтинг наиболее дорогих современных художниц. Список составлялся с учетом стоимости проданных на аукционах картин. Лидером оказалась японка Яёи Кусама, чье полотно «Белый №28» ушло с молотка за $7,3 млн.
Далее в рейтинге идет Синди Шерман из Соединенных 

18 января 2017, 02:27
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Робот нарисовал картину сербским художником

Робот нарисовал картину сербским художником

В Сети появилось видео нового художественного проекта художника из Сербии Драгана Илича. Его робот написал очередную масштабную картину на стене. В этот раз вместо кистей робот использовал своего создателя - художника. Автор работы держал набор красок, а робот перемещал его 

29 августа 2016, 03:59
В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018

В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018

В Самаре начали красить фасады домов на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает progorodsamara.ru. Пока работы стартовали только на 2 домах и сразу были заморожены до весны. Как сообщили порталу в областном министерстве энергетики и 
15 февраля 2016, 10:46
Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции

Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции

Группа исследователей из Парижа поведала научному сообществу о наскальном рисунке в пещере Шове, которая расположена во Франции. Ученые сделали вывод, что на нем изображено не что иное, как извержение вулкана.
Двадцать с небольшим лет назад французские специалисты обнаружили здесь же 
19 января 2016, 11:09
В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)

В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)

В минувшую субботу утром, около 10:00, в центре города у одного из старейших зданий обвалился фасад. Момент падения облицовки на ул. Льва Толстого, 30, зафиксировал видеорегистратор одного из припаркованных во дворе автомобилей. Этот особняк более известен как "доходный дом Субботиной-Мартинсон".
30 июня 2014, 10:40
В Москве осталось снести 271 хрущевку

В Москве осталось снести 271 хрущевку

В 2016 г. в Москве обещают снести последнюю хрущевку. По состоянию на 1 апреля 2014 г. в столице уже уничтожили 1451 пятиэтажное здание первого периода индустриального домостроения общей площадью 5350 кв. м из 1722, подлежащих сносу, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента строительства 

9 июня 2014, 01:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна