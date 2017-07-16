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В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.
Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
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28 июня 2017, 10:51
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Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»
Осенью в московском «Театре на Таганке» состоится премьера нового спектакля, поставленного Денисом Бокурадзе. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» принял участие в проекте «Репетиции» и предложил поставить пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Руководство «Таганки» заявку одобрило. На этой неделе состоялась первая …
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23 июня 2017, 02:39
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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В Самаре состоится благотворительный аукцион
В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
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30 мая 2017, 12:00
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Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
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26 мая 2017, 12:00
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Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
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6 мая 2017, 04:00
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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Куда отправят жителей снесенных хрущевок?
Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено …
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19 апреля 2017, 02:01
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В блогах: Союз художников "Солярис" опять прессуют
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10 февраля 2017, 09:26
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Названы имена самых дорогих современных художниц
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18 января 2017, 02:27
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Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю
Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
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30 декабря 2016, 04:40
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Робот нарисовал картину сербским художником
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29 августа 2016, 03:59
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В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018
В Самаре начали красить фасады домов на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает progorodsamara.ru. Пока работы стартовали только на 2 домах и сразу были заморожены до весны. Как сообщили порталу в областном министерстве энергетики и …
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15 февраля 2016, 10:46
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Древнейший наскальный рисунок обнаружили ученые во Франции
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19 января 2016, 11:09
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В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)
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30 июня 2014, 10:40
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В Москве осталось снести 271 хрущевку
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9 июня 2014, 01:14