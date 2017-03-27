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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре

Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к 
27 марта 2017, 12:35
Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле

Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле

Открытие первого в Самаре кинозала в формате IMAX состоится в апреле, сообщила администрация паблика ТЦ «Аврора Молла». Известно, что его организуют во втором корпусе на четвертом этаже. 

«Это не только уникальная и новая для Самары технология кинопоказа, но и уникальный кинозал», 

27 марта 2017, 12:13
Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

В пятницу, 24 марта, МЧС получило сообщение о пожаре в историческом здании реального училища, расположенного в центре Самары. Объект находится по адресу: улица Алексея Толстого, 33. К месту ЧП направлено 13 пожарных машин. В тушении принимают участие 55 человек. По 
24 марта 2017, 03:26
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть

Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
Осложняет строительство и найденная в русле Самарки затонувшая баржа. Ее планируют поднять в апреле примерно за 50 миллионов рублей. Строительство Фрунзенского перехода ведется 

23 марта 2017, 05:48
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

Блогер Вадим Кондратьев показал, как выглядел самарский речной вокзал на старых фотографиях. "До 1936 года в Самаре не было единого речного вокзала и почти весь берег Волги был занят многочисленными причалами, пристанями, дебаркадерами, лодочными станциями, сараями, складами. В 1935-1936 годы 
16 марта 2017, 10:41
Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

В Самаре выбрали концепцию нового речного вокзала. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной. Губернатор Николай Меркушкин поручил закончить работы к маю 2018 года. Право на разработку проекта по результатам конкурса получила компания «Волгатрансстрой-Проект».
9 января 2017, 01:21
В Самаре взорвались две иномарки у речного вокзала, есть видео

В Самаре взорвались две иномарки у речного вокзала, есть видео

В социальных сетях появилось видео пожара у речного вокзала в Самаре. «Неожиданно взорвалась машина и горит», - комментирует ролик оператор. По предварительной информации, ЧП произошло в пятницу, 2 декабря, около 12 часов. На парковке возле вокзала по улице Максима Горького 

2 декабря 2016, 04:01
Появились изображения нового речного вокзала в Самаре

Появились изображения нового речного вокзала в Самаре

В Интернете появились варианты нового речного вокзала, который планируют построить в Самаре. Изображения опубликовала газета «Волжская коммуна». Есть два варианта нового вокзала – в виде треугольного паруса и в виде волны. В настоящее время министерство транспорта Самарской области ищет компанию, 
25 ноября 2016, 10:26
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