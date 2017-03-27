Открытие первого в Самаре кинозала в формате IMAX состоится в апреле, сообщила администрация паблика ТЦ «Аврора Молла». Известно, что его организуют во втором корпусе на четвертом этаже.

«Это не только уникальная и новая для Самары технология кинопоказа, но и уникальный кинозал», …