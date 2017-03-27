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Названы новые сроки строительства нового Дворца спорта в Самаре
Строительство нового здания Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре должно стартовать раньше, чем планировалось. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, изучив проектные решения. Демонтаж существующих конструкций предполагалось начать 1 июня, а затем строители должны были приступить к …
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27 марта 2017, 12:35
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Первый в Самаре кинозал IMAX откроют в апреле
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27 марта 2017, 12:13
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Горит историческое здание в центре Самары, есть фото
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24 марта 2017, 03:26
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Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой
Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в …
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24 марта 2017, 11:52
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В Самаре хотят возродить экополицию
Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и …
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24 марта 2017, 11:42
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Фрунзенский мостовой переход построен на треть
Фрунзенский мостовой переход построен на треть. Темпы возведения могли быть выше вдвое, но тормозит работу недостаточное финансирование.
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23 марта 2017, 05:48
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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В блогах: речной вокзал Самары на старых фото
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16 марта 2017, 10:41
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Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую
Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира …
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14 марта 2017, 05:24
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К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал
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9 января 2017, 01:21
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В Самаре взорвались две иномарки у речного вокзала, есть видео
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2 декабря 2016, 04:01
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Появились изображения нового речного вокзала в Самаре
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25 ноября 2016, 10:26