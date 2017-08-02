Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей. На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». В числе участников были четыре компании «Автодорстрой», ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг» и «Строймонтажкомплект». Подозрение вызвали тендерные процедуры организаций. Согласно заключению антимонопольного ведомства, уровень ценовых предложений участников свидетельствовал об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все торги завершились с минимальным снижением начальной цены - не более 1 процента. Для подачи заявок на участие некоторыми из участников использовался одинаковый IP-адрес. Кроме того, юридический и почтовый адреса трех компаний совпадали. Материалы по делу антимонопольщики направят в полицию - для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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