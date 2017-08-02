ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов О том, что четверка крупнейших сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Также он добавил, что абоненты сотовых операторов должны получать услугу связи в роуминге по таким же ценам, как в своем регионе. И только тогда ценовая …