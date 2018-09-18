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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Троллейбусы могут пустить по Фрунзенскому мосту в Самаре

Власти рассматривают возможность пуска по Фрунзенскому мосту после его сдачи общественного транспорта. Напомним, что масштабный объект, который соединит Куйбышевский район Самары с историческим центром, планируется завершить в 2019 году. На сегодняшний день конструкция готова наполовину, все 11 этапов надвижки моста 
22 августа 2018, 10:14
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который должен соединить исторический центр города с Куйбышевским районом. Сейчас идет подготовка к 10 этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего таких этапов запланировано 11.

Не так давно стало известно, что на 
6 августа 2018, 11:25
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
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