Строители Фрунзенского моста приступили к финальному, 11-му этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. После его завершения конструкция займет свое проектное положение между второй и седьмой опорами моста. Секции, которые соединят пролет с берегом, будут монтировать с помощью кранов установленных на «большой земле». Общий вес металлоконструкций пролетного строения составит 9208 тонн.ё
Напомним, недавно было принято решение об увеличении финансирования строительства Фрунзенского моста. Это даст возможность завершить еговозведение к конце 2019 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Фрунзенский мост является приоритетным проектом для Самарского региона.
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