Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.
«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским строителям, работающим на стадионе «Самара Арена», получить заработную плату, расчёт при увольнении. Нам некуда обратиться. ООО СК «Татдорстрой» и ПСО «Казань» оставляют людей без денег на протяжении 3-4 месяцев», - говорится в обращении.
24 августа поступила повторная просьба разобраться в ситуации. На нее отреагировали в региональном Министерстве труда. Ведомство отправило запрос в Госинспекцию труда Татарстана на предоставление данных о контрольно-надзорных мероприятиях в организациях, занятых на строительстве стадиона, принятых мерах и погашении задолженности по зарплате.
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