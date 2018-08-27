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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.

«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались 

24 июля 2018, 11:04
«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» предложили проводить на «Самара Арене»

На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.

«Мы работаем 

23 июля 2018, 10:10
Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

Как 

18 июля 2018, 07:24
Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. 

4 июля 2018, 09:34
С зарплатами что-то произойдет

С зарплатами что-то произойдет

Минэкономразвития  РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть 

29 июня 2018, 11:31
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Кто в Самаре

Кто в Самаре "средний класс"

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макротрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жителей Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и 

19 июня 2018, 07:02
Названа самая востребованная профессия в России

Названа самая востребованная профессия в России

На рынке труда в настоящий момент наибольшим спросом пользуются строители, медицинские работники и водители. Эти данные взяты с интернет-портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России". Это абсолютно бесплатный ресурс для всех, здесь уже более 1,4 млн 
7 июля 2015, 04:38
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