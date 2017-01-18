Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
На реализацию проекта в прошлом году было предусмотрено лишь около 3 миллионов рублей. Когда начнутся работы по созданию транспортного узла и успеют ли по нему пустить движение автомобилей до чемпионата мира 2018 года, расскажет Леонид Кошман.
Стоимость строительства развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе составляет 171 миллион рублей. Работы на этом месте согласно контракту должны быть завершены уже 1 октября 2017 года. Однако в 2016-м из-за мизерного финансирования - а поступило лишь 3 миллиона - фактически к работам не приступали. После заморозки строительства остановочный павильон, на который ни разу не приходил автобус, местные пенсионеры используют как беседку. Автомобилисты, пытающиеся объехать пробки по целине на месте предполагаемой развязки, упираются в ледяные глыбы и разворачиваются. Построенная еще два года назад дорога по улице Луначарского своего назначения - разгрузить бутылочное горлышко на пересечении улиц Гагарина и Московского шоссе - не выполняет.
Евгений Синюков, блогер
« От вертикали мы попадаем в пробку. Пробка может начинаться около клиник мединститута, но это следствие того, что мимо МФЦ, мимо бывшего 4-го ГПЗ - это пробка, потому что дорога здесь сужается. Любая лазейка, объездная дорога она поможет выправить ситуацию. Это на самом деле - ну это проселок какой-то, а не городская улица, поскольку нормального движения на ней нет законного движения нет - мы видим что въезды перекрывают или снежными кучами или пластиковыми баками».
По мнению аналитиков, строительству развязки все эти годы мешали находящиеся под землей перегоны и станция метро. Кроме того, по информации источников "Терры", при изначальном проектировании забыли предусмотреть дополнительные подземные пешеходные переходы со стороны улицы Луначарского. Эти работы оценили в 100 миллионов рублей, в смету также включили и стоимость укрепления сводов. Но, в итоге, местная экспертиза решила, что кольцевая развязка не будет нести угрозу для метрополитена.
Олег Мартин, председатель Самарского отделения "Всероссийского общества автомобилистов"
« Не хотелось бы чтобы это делалось второпях. Хотелось бы чтобы это осталось на долгие годы. Но к сожалению, тот вариант который выбран, не совсем правилен и перспективен все-таки там нужна многоуровневая развязка. Наверное, уже задавать вопросы все-таки о неэффективном расходовании, все-таки это целевое назначение - эти деньги заморожены и не приносят нашему городу никакой пользы».
Как считают проектировщики, до чемпионата мира по футболу 2018 года можно успеть построить развязку, которая будет иметь форму эллипса. Теперь самые большие трудности - это перенос большого количества коммуникаций сосредоточенных на одном месте - линий водопровода, ливневки, электросетей. С запросом о том, каким образом будет решаться эта проблема, «Терра» обратилась в областной минтранс. Мы будем следить за развитием событий.
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