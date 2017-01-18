2
32
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888888  888                                            888888 
 d88P  Y88b  888         888                                              "88b 
 Y88b.       888         888                                               888 
  "Y888b.    8888888     88888b.   888  888  88888888  888  888  888       888 
     "Y88b.  888         888 "88b  888  888     d88P   888  888  888       888 
       "888  888         888  888  Y88  88P    d88P    888  888  888       888 
 Y88b  d88P  888         888  888   Y8bd8P    d88P     Y88b 888 d88P       88P 
  "Y8888P"   888         888  888    Y88P    88888888   "Y8888888P"        888 
                                                                         .d88P 
                                                                       .d88P"  
                                                                      888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова

В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова

Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера 
18 января 2017, 05:10
В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

В Самаре приезжий до смерти забил мужчину арматурой

Самарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины. С множественными травмами его доставили в больницу из дома в поселке Стройкерамика. Вскоре пострадавший умер.

По адресу, где мужчина получил ранения, отправили группу силовиков. На месте происшествия собрали улики, опросили соседей. В среду, 

18 января 2017, 02:18
Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

Топ-новости: В Самару идут аномальные морозы; десятки домов останутся без холодной воды; на Волге провалился автомобиль с людьми

В Самару идут аномальные морозы. Объявлено штормовое предупреждение. Подробности прогноза здесь.
 
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Подробнее об адресах и времени отключения узнаете здесь.
 
16 января 2017, 06:34
Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Вторичное жилье в Самаре подешевело на 6,5%

Жильё на вторичном рынке Самары в ушедшем году стало дешевле почти на 6,5%. По уровню снижения цен на недвижимость столица 63-го региона оказалась на пятой строчке рейтинга из 15 городов-миллионников страны. Исследование провёл аналитический центр SRG. Сейчас средняя цена квадратного 

12 января 2017, 01:14
В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

На эти цели будет направлено порядка 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал Василию Лихачёву, члену Центризбиркома России. Его визит в Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии региона и назначением её председателя. Как 

13 декабря 2016, 12:54
128 километров дорог за счет средств системы «Платон» отремонтировано в Самаре и Тольятти в 2016 году

128 километров дорог за счет средств системы «Платон» отремонтировано в Самаре и Тольятти в 2016 году

Ремонтные работы полностью завершены на участках 27 городских улиц. В частности, дорожное покрытие обновлено на автодорогах:
- ул. Владимирская (от ул. Больничной до ул. Безымянной) в Самаре,
- ул. Садовая (от дома №3 по ул. Садовая до ул. Полевой) в 

11 ноября 2016, 05:10
Госфинконтроль выявил нарушения, допущенные при ремонте дорог в Самаре

Госфинконтроль выявил нарушения, допущенные при ремонте дорог в Самаре

Такие факты обнаружились при проведении плановой проверки, касавшейся предоставления субсидий министерством транспорта и автомобильных дорог  департаменту  городского хозяйства и экологии.
Был проинспектирован 71 отремонтированный участок. В результате выяснилось, что департамент неэффективно использовал бюджетные средства на общую сумму более чем в 

18 октября 2016, 05:50
Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Стало известно, сколько средств парламентские партии получат из бюджета

Выборы в Госдуму прошли, и парламентские партии начали подсчитывать деньги, которые они будут, начиная с января, ежегодно получать из федерального бюджета. Как известно, политические объединения, преодолевшие в ходе голосования трехпроцентный барьер, получают 110 рублей за один голос. Исходя из того, 

18 октября 2016, 02:48
Самарская область может дополнительно получить 3 млрд рублей на ремонт дорог

Самарская область может дополнительно получить 3 млрд рублей на ремонт дорог

Об этом сообщил федеральный министр транспорта Максим Соколов, который посетил 63-ий регион с рабочим визитом. Он провел совещание, посвященное развитию дорожной сети. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, главы муниципальных образований и профильных ведомств. В частности, речь 

10 октября 2016, 07:32
Самарская область получит 257 млн рублей на развитие растениеводства

Самарская область получит 257 млн рублей на развитие растениеводства

В Самарскую область до конца 2015 года поступит 257 млн рублей на развитие растениеводства. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте российского кабмина. Всего средства поступят в 79 субъектов федерации. Общий объем - 15,5 млрд рублей. 
27 октября 2015, 11:58
20 российских субъектов получат 1,25 млрд рублей

20 российских субъектов получат 1,25 млрд рублей

Правительство выделило средства на развитие инновационных территориальных кластеров. Деньги направят в рамках федеральной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Речь идет о 24 ИТК в 20 регионах России. Всего в перечень объектов по программе включены 26 объектов на территории 21 
7 сентября 2015, 11:29
Самарским православным и мусульманам дадут 17 миллионов рублей

Самарским православным и мусульманам дадут 17 миллионов рублей

Двум религиозным объединениям Самарской области выделят 16,9 миллиона рублей из резервного фонда главы региона. Об этом сообщает областное правительство.
 
«Самарской и Сызранской епархии Русской православной церкви» достанется порядка 5 млн рублей на издание учебных и методических пособий по основам православной 
21 июля 2015, 02:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна