Стадион «Самара Арена» достроит подрядчик из Самары Продолжается строительство стадиона «Самара-Арена», на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Накануне там установлен монтажный блок очередной консольной фермы купола. По словам субподрядчиков, эта работа прошла в штатном режиме, несмотря на ранее появившуюся информацию о …