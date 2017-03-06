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Материалы по теме:

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

В Сети опубликовано мартовское видео с новым тоннелем, построенным на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Ролик снят с воздуха. Напомним, сооружение возводят в рамках подготовки к ЧМ-2018. Аналогичную развязку строят на пересечении с проспектом Кирова – тоннель обещают запустить 
2 марта 2017, 03:54
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В Самаре у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка

В понедельник, 27 февраля, в социальных сетях появилась информация о ДТП на трамвайной линии. Опубликовано фото. Примерно в 11 часов у площади Кирова столкнулись трамвай и иномарка. На общественном транспорте табличка с номером маршрута – 8. Другой участник ДТП ехал 
27 февраля 2017, 12:22
В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В Самаре у трамвая слетело колесо, и очевидцы сняли это

В ночь на 20 февраля в одном из самарских пабликов в социальной сети появилось фото трамвая с повреждениями. Пользователь, опубликовавший снимок, сообщил, что на улице Советской в районе пересечения с проспектом Юных Пионеров у трамвая отлетело колесо. Судя по снимку, 
20 февраля 2017, 04:40
Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Речь идет о главе сельского поселения Кошки Андрее Жданове. Его подозревают в покушении на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, он подал фиктивные документы, чтобы добиться признания своей семьи нуждающейся в 

17 февраля 2017, 08:04
ПОСКО ждет землю

ПОСКО ждет землю

Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось 

9 февраля 2017, 04:01
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

Сеть гипермаркетов «Лента» проявила интерес к площадке бывшего самарского хлебоавода №9 на Московском шоссе. Ритейлер планирует построить там новый гипермаркет, сообщает «Самарское обозрение». Договор не подписан, по данным источника издания, переговоры находятся на завершающей стадии.  

Как уже сообщала 
2 февраля 2017, 01:24
По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

В Интернете появилось новое видео с тоннелем, который строят в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. «Первые машины прошли в тоннеле на Раките», - написал видеоблогер Александр Карягин, опубликовавший видео во вторник, 17 января. На самом 

18 января 2017, 03:38
Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется 
27 декабря 2016, 02:10
Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО

Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО "Самаратрансстрой"

Организация выиграла тендер на строительство путепровода тоннельного типа для трамваев.
Объект появится рядом со стадионом "Самара Арена" на пересечении путей с улицей Дальней. Работы проводят в рамках реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе.
Ширина тоннеля, через который 

15 сентября 2016, 04:27
Стоимость самарского стадиона к ЧМ возросла почти до 19 млрд рублей

Стоимость самарского стадиона к ЧМ возросла почти до 19 млрд рублей

Стоимость самарского стадиона, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, увеличилась почти до 19 миллиардов рублей. Сегодня стало известно, что российское правительство утвердило новую смету.
Точная сумма, указанная в документе, составляет 18 миллиардов 916 миллионов 779 тысяч 400 

12 августа 2016, 05:54
Самарский стадион для ЧМ-2018 построен на 42%

Самарский стадион для ЧМ-2018 построен на 42%

Такую информацию озвучил глава Самары Олег Фурсов, выступая с докладом на заседании Ассоциации городов Поволжья в Казани. Планируется, что спортивный объект будет построен полностью в конце следующего года. Участникам заседания продемонстрировали проект «космической» арены - напомним, купол арены будет прозрачным, 
30 мая 2016, 10:25
Проект стадиона «Самара-Арена» к ЧМ-2018 прошел государственную экспертизу

Проект стадиона «Самара-Арена» к ЧМ-2018 прошел государственную экспертизу

Проектная документация и смета по строительству стадиона «Самара-Арена», который возводят в столице 63-го региона на территории радиоцентра, прошла государственную экспертизу. Эксперты выдали положительные заключения.

Специалисты Главгосэкспертизы пришли к выводу: «результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 
13 мая 2016, 04:24
Стадион «Самара Арена» достроит подрядчик из Самары

Стадион «Самара Арена» достроит подрядчик из Самары

Продолжается строительство стадиона «Самара-Арена», на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Накануне там установлен монтажный блок очередной консольной фермы купола. По словам субподрядчиков, эта работа прошла в штатном режиме, несмотря на ранее появившуюся информацию о 

12 мая 2016, 05:48
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