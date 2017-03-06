Пересечение Московского шоссе и улицы Дальней. Здесь строят тоннель, по которому уже осенью должны пустить скоростной трамвай. Сейчас бригада из 15 человек ведет устройство креплений котлована и бетонную подготовку. Тоннель будет открытый, перекрытие предусмотрено лишь на этом участке. Это необходимо, чтобы стадиону можно было подъехать на автобусе или машине.
По контракту стоимость строительства тоннеля для скоростного трамвая составит 236 миллионов рублей. Здесь должно быть уложено почти 5 тысяч кубометров специального бетона. Однако за 2 месяца, прошедшие с начала строительства, использовано только 20. Затрудняют работы уже существующие коммуникации. Начать демонтаж трубы, которая поставляет горячую воду к жилым домам, можно будет только в мае - после окончания отопительного сезона. Вдобавок у прилегающих участков разные собственники.
Дмитрий Зеленов, начальник участка "ВТС-Метро" г.Самара:
«Это и газ, и теплосеть, много кабелей связи, которые на данном этапе сейчас нам в принципе мешают строить. Производство идет неполным этапом. Сейчас мы в связи с коммуникациями разбили все на участки».
Еще одно замедляющее строительство обстоятельство - разногласия между собственниками земли и зданий в районе тоннеля.
Алексей Соколов, бригадир комплексной бригады "ВТС-Метро" г.Самара:
«Хотелось бы вести строительство более реальными темпами. Они не шевелятся с засыпанием своего котлована, соответственно мы не можем поставить бурильные установки, чтобы продолжить бурильные работы, перед разработкой котлована».
Местную автозаправку снесли 2 дня назад, шиномонтажку обещают демонтировать до конца недели. А вот цех по производству пельменей и других полуфабрикатов, как убедилась «Терра», пока сопротивляется.
Равиль Хайруллов, владелец производства замороженных полуфабрикатов "Дуслык"
«Соглашение есть, да. Есть предложение - есть альтернативные варианты, мы сейчас все это дело рассматриваем, разговариваем. Помимо компенсации, обмен участками, что-то в духе этого».
По контракту срок завершения строительства - октябрь 2017 года. Но, если верить рабочим, из-за всех этих проблем за 2 месяца они выполнили не более 10% всего объема работ. Эксперты подсчитали, если так и дальше пойдет, до середины осени, когда тоннель уже должен функционировать, они продвинутся лишь наполовину. В этом случае речь, действительно, может зайти об исключении Самары из списка городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.
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