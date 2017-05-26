  • Новости
    \/news
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Видео
    \/video
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Передачи
    \/programs
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Онлайн
    \/online
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Партнеры
    \/air
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Блоги
    \/blogs
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • О компании
    \/about
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Контакты
      \/contacts
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • История развития
      \/about\/history
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Награды
      \/about\/award
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
  • Реклама
    \/advert
    /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/stroyak-vs-politeh-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-samarskoy-oblasti-novyy-skandal/26052017-0747
10
02
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора, передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.
 
Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» 
19 мая 2017, 07:55
Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»

Сызранцы просят поддержать свою землячку в конкурсе красоты самарского «политеха»

СамГТУ сейчас проводит конкурс красоты среди своих студенток Miss SSTU. В нем участвует и представительница Сызрани Анастасия Ерошенкова, которая уже становилась победительницей аналогичного состязания в местном филиале вуза.
 
В настоящее время Настя напряжённо занимается, готовясь к финалу: девушка обучается 
18 мая 2017, 07:20
Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
Символ рециклинга в 1970 году придуман в американском вузе. 

24 апреля 2017, 05:32
В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
1 марта 2017, 05:47
Самарский

Самарский "политех" полностью поглотил "строяк"

В Самаре завершен процесс реорганизации еще двух государственных вузов –  СамГТУ и СГАСУ. Политех полностью поглотил строительный университет. С 1 сентября СГАСУ окончательно реорганизован, путем присоединения к техническому университету, сообщает пресс-служба вуза ссылаясь на приказ федерального Минобрнауки.

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

2 сентября 2016, 04:40
СГАСУ и СамГУПС лишены госаккредитации по специальности

СГАСУ и СамГУПС лишены госаккредитации по специальности "Экономика и управление"

Самарский архитектурно-строительный университет и филиал Самарского университета путей сообщения в городе Рузаевка лишены госаккредитации по специальности "Экономика и управление", сообщает Рособрнадзор. Такие меры приняты в связи с тем, что в ВУЗах не устранены несоответствия содержания и качества подготовки обучения. Так, в СГАСУ 

6 мая 2016, 05:49
В Минобрнауки подписан приказ о присоединении СГАСУ к СамГТУ

В Минобрнауки подписан приказ о присоединении СГАСУ к СамГТУ

Глава федерального Минобрнауки Дмитрий Ливанов подписал приказ о реорганизации двух самарских государственных вузов – архитектурно-строительный университет (СГАСУ) будет присоединен к техническому (СамГТУ, также его называют политехом).

«Имущество СГАСУ в полном объеме закрепляется за СамГТУ. Политех становится правопреемником строительного университета 
12 января 2016, 11:14
Эксперты прокомментировали возможность слияния СГАСУ и СамГТУ

Эксперты прокомментировали возможность слияния СГАСУ и СамГТУ

Самарский архитектурно-строительный университет встретил 85-летний юбилей. Торжественное собрание и концерт прошли в среду в Самарской филармонии, а накануне ученый совет вуза проголосовал за объединение с политехническим университетом.
В начале сентября слияние одобрила профессура СамГТУ. Участники межвузовской комиссии уже готовят необходимые 
28 октября 2015, 11:39
В Новокуйбышевске начнет работу филиал СамГТУ

В Новокуйбышевске начнет работу филиал СамГТУ

Филиал Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске в феврале пройдет лицензирование и уже в весенний семестр может принять 100 студентов дневного, заочного и вечернего отделений, которые сейчас учатся в столице региона. Об этом 26 января сообщил ректор вуза Дмитрий Быков в 

27 января 2015, 10:53
Самарский государственный технический университет выбрал ректора

Самарский государственный технический университет выбрал ректора

В СамГТУ завершились выборы ректора вуза. С большим отрывом победил занимавший этот пост Дмитрий Быков. Он получил 88% голосов. Проректора по научной работе Максима Ненашева поддержали 17 человек.

Продливший полномочия на второй срок Дмитрий Быков пообещал, что "предстоящие пять 
21 ноября 2014, 02:27
Через 5 лет в Самаре будут построены дома для сотрудников СамГТУ

Через 5 лет в Самаре будут построены дома для сотрудников СамГТУ

Об этом в своей предвыборной речи заявил кандидат на должность ректора вуза Дмитрий Быков. "Я знаю, где построить. Уже определен круг инвесторов. Конечно, не через год, но через 5 лет такие дома будут построены", - сообщил он собравшимся.
21 ноября 2014, 12:09
21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

В эту пятницу, 21 ноября, пройдут выборы ректора Самарского государственного технического университета. Это связано с тем, что у действующего главы вуза истекают полномочия. Дмитрий Быков (на фото) руководит СамГТУ с декабря 2009 года. Тем не менее, он намерен избираться на 

20 ноября 2014, 03:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна