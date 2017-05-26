В сфере высшего образования в Самарской области новый скандал. Бывший архитектурно-строительный университет, который был объединен с техническим в сентябре прошлого года, намерен выйти из его состава. Строители говорят, руководство СамГТУ не соблюдают всех условий, при которых стало возможным слияние двух вузов. Кроме того, сейчас назревают серьезные сокращения педагогов и других работников АСИ.
С просьбой исключить архитектурно-строительный институт из состава технического университета его руководство обратилось в Министерство образования России. По словам бывшего ректора Михаила Бальзанникова, ныне он занимает должность директора АСИ и проректора по архитектурно-строительному образованию СамГТУ, политех отказывается исполнять целый ряд достигнутых перед слиянием вузов договоренностей. Уже принято решение о масштабной реорганизации всех неучебных подразделений, что грозит сокращением около 60 сотрудников АСИ. Уведомление о предстоящем увольнении в сентябре с должности проректора получил и сам Бальзанников. Вторым этапом планируется слияние факультетов и кафедр.
Михаил Бальзанников, директор архитектурно-строительного института СамГТУ, проректор по архитектурно-строительному образованию
- Создается комиссия по изменению структуры кафедр и факультетов. Вчера уже одно заседание провела эта комиссия. И я предварительно знал, какие будут результаты - вчера приняли решение о ликвидации нашего заочного факультета. Сливание его к заочному факультету СамГТУ. Это опять сокращение наших работников деканата.
Кроме того, АСИ потерял финансовую самостоятельность. Обсудить все эти проблемы планировалось на заседании ученого совета архитектурно-строительного института, куда был приглашен ректор СамГТУ. Но по сути мероприятие оказалось сорвано.
Позже на сайте технического университета появилось обращение Дмитрия Быкова к сотрудникам и студентам архитектурно-строительного института:
"Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза — и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки. Впереди нас всех ждет аккредитация, от результатов которой зависит будущее опорного вуза."
Дмитрий Быков, ректор СамГТУ
Новое заседание ученого совета, уже в стенах политеха, состоится 26 мая. На нем ректор СамГТУ обещал прокомментировать скандал между вузами. ТЕРРА следит за развитием событий.
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