В Самаре продолжается строительство многофункционального госпиталя "Мать и дитя".
Проект, стоимостью свыше 3 миллиардов рублей призван помочь семейным парам, которые испытывают проблемы с рождением детей, а также сохранить жизни недоношенным малышам. Первый камень в основание госпиталя был заложен в июне прошлого года.
Срок сдачи объекта - 1 квартал 2018 года. На данный момент возведены все 6 из предусмотренных проектом этажей. Предполагается, что новое лечебное учреждение вместит 137 койко-мест. Мощности госпиталя позволят принимать до 2 000 родов и проводить до 600 циклов ЭКО в год.
Проектом предусмотрены комфортабельные палаты и операционные, современный родильный блок. В хирургическом отделении будут проводиться высокотехнологичные органосохраняющие операции по гинекологии. Правительство области помогает инвесторам в подведении к объекту всех коммуникаций. На эти цели в текущем году выделено почти 242 миллиона рублей. Также за счёт средств регионального бюджета здесь построят ливневую канализацию и автодорогу.
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