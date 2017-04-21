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Материалы по теме:

«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей

«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей

Сегодня в Самаре в районе Радиоцентра заложили первый камень на месте будущего перинатального центра. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Во сколько строительство объекта обойдется частному инвестору и что изменится для жителей губернии после его появления?

В 

23 июня 2016, 06:00
Заложен первый камень в фундамент нового госпиталя «Мать и дитя» в Самаре

Заложен первый камень в фундамент нового госпиталя «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре, в районе радиоцентра, построят новый клинический госпиталь «Мать и дитя». Буквально полтора часа назад состоялась торжественная церемония закладки первого камня. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Николай Меркушкин 

23 июня 2016, 12:30
В Санкт-Петербурге трое военных убили двух медсестёр госпиталя

В Санкт-Петербурге трое военных убили двух медсестёр госпиталя

По данным отечественных информагентств, расправа произошла сегодня ночью в психиатрическом отделении 442-го Военного окружного клинического госпиталя им. З.П. Соловьева. Трое военнослужащих, проходивших в стационаре лечение, убили двух медсестер и скрылись в неизвестном направлении.
Как сообщает, в частности, Life78 со ссылкой 
12 апреля 2016, 08:37
В новый многофункциональный госпиталь в Самаре вложат 3 млрд рублей

В новый многофункциональный госпиталь в Самаре вложат 3 млрд рублей

Многофункциональный госпиталь, который в Самаре начнут строить в начале 2016 года в районе Радиоцентра, будет стоить примерно 3 миллиарда внебюджетных рублей.  В медучреждении предусмотрят 150 койкомест. Новый центр будет  предоставлять полный спектр специализированной и высокотехнологичной медпомощи, а также услуги по 
21 сентября 2015, 03:09
В Самаре к ЧМ-2018 появится госпиталь для будущих мам и новорожденных

В Самаре к ЧМ-2018 появится госпиталь для будущих мам и новорожденных

В Самарской области появится современный медицинский центр для восстановления здоровья будущих мам и их детей, как еще его называют - "многофункциональный госпиталь". Его построят в районе Радиоцентра. Ядром учреждения станет перинатальный центр, где современную помощь будут получать новорожденные.

Инвестор - федеральная 

19 августа 2014, 02:15
Четыре самарских врача на месяц отправятся работать в Крым

Четыре самарских врача на месяц отправятся работать в Крым

Врачи Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн 12 мая отправятся в Симферополь.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Олег Яковлев во вторник, 6 мая, во время визита в госпиталь губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В течение месяца 4 самарских медика будут 

7 мая 2014, 02:08
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