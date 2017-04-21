«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей Сегодня в Самаре в районе Радиоцентра заложили первый камень на месте будущего перинатального центра. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Во сколько строительство объекта обойдется частному инвестору и что изменится для жителей губернии после его появления? В …