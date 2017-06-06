|
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей
Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. …
|
2 июня 2017, 02:47
|
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов
|
2 июня 2017, 12:15
|
В Самаре водитель грузовика порвал трамвай
|
30 мая 2017, 01:19
|
Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября
Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».
Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не …
|
29 мая 2017, 05:07
|
В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик
Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
|
15 мая 2017, 04:45
|
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
|
14 мая 2017, 11:25
|
Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор
Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
|
12 мая 2017, 08:57
|
В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018
На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Новый кран планировали использовать …
|
26 апреля 2017, 01:23
|
Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
|
25 апреля 2017, 04:06
|
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
|
25 апреля 2017, 11:47
|
Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
|
10 апреля 2017, 11:46
|
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре
|
28 марта 2017, 09:46