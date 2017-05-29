Самарский фестиваль прессы всегда проходил в Струковском саду. В этот раз праздник перенесли в парк Гагарина из-за того, что "струкачи" закрыли на ремонт. Последний раз подобные работы здесь велись еще при советской власти. Теперь планируют реконструировать все пешеходные дорожки, переделать лестницы, обновить фонтаны.
Кроме того, в парке появятся общественные туалеты, которых до сих пор здесь не было.
На все про все уйдет 270 миллионов бюджетных рублей. Сумма немаленькая - вопрос курирует лично глава региона. В минувшие выходные он прогулялся по Стуковскому саду, выяснил, где какие работы будут вестись, и предложил подумать о строительстве в Самаре нового здания летнего театра. Сейчас это помещение по назначению не используется. Глава региона также предложил посчитать, во сколько может обойтись его реконструкция. Возможно, это выйдет дешевле.
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