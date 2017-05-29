7
42
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
Как 

26 мая 2017, 12:40
В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
20 мая 2017, 04:32
На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На реконструкцию склона под самарской площадью Славы потратят еще 36 с половиной миллионов рублей. На эти деньги в этом году там установят систему канализации, 7 фонтанов, амфитеатр, проведут электромонтажные работы и разобьют цветники. Эти работы выполнит компания «Волгастройконсалт». Отметим, ремонт 

16 мая 2017, 03:30
В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
15 мая 2017, 07:55
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня в Струковском парке Самары состоялся День прессы

Сегодня, 30 мая,  в Струковском парке Самары состоялся традиционный День прессы. В мероприятии участвовали более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства - полиция, госнаркоконтроль, ФСИН.

Одной из самых посещаемых стала площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
30 мая 2015, 11:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна