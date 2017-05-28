Сегодня, 28 мая, в Самаре Струковского парк официально закрыт для посетителей с связи началом ремонта. Как сообщает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь, стоимость ремонта - примерно 270 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 года.
В парке появятся общественные туалеты, установлена система полива. Так же будут приведены в порядок пешеходные дорожки, лестницы и фонтаны, отреставрированы четыре входные группы. Площадка под аттракционы будет переделана и зимой там можно будет заливать каток.
Здание летнего театра после реконструкции отдадут молодым артистам. Наконец, будут снесены остатки бассейна «Чайка», бывшую танцплощадку, шахматный павильон, летнее кафе.
В саду появятся велопарковка, беседки, солнцезащитные навесы, спортивный городок.
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