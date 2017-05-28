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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

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Напомним, наша площадка 
27 мая 2017, 03:18
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
27 мая 2017, 01:07
В Самаре около 240 домов отключены от газоснабжения

В Самаре около 240 домов отключены от газоснабжения

Примерно 240 домов в столице губернии временно отключены от газоснабжения. Специалисты ведут плановые ремонтные работы на коммуникациях в Кировском, Ленинском и Самарском районах.
Ограничения затронули жителей домов по улицам Стара-Загора, Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Льва Толстого, переулок Высоцкого, Садовая и Самарская. 

25 мая 2017, 10:21
На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

На реконструкции Струковского сада сэкономят 70 миллионов

Реконструкция самарского Струковского сада обойдется в 227 млн рублей. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться монтажом лестниц, ограждения, бордюра и подпорных стенок, устройством систем освещения и автополива, малых архитектурных форм, выполнить 

18 апреля 2017, 03:55
В блогах: скейт-парк в Струковском

В блогах: скейт-парк в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
23 декабря 2016, 11:01
В Самаре за проект реконструкции Струковского сада заплатят 5,8 млн рублей

В Самаре за проект реконструкции Струковского сада заплатят 5,8 млн рублей

Городской департамент благоустройства заказал разработку проектной документации для ремонта Струковского сада. На эти цели планируется потратить 5,8 млн рублей. Проект должны подготовить к концу 2016 года. В саду планируют провести ремонт тротуаров, уложить на дорожках бетонную плитку, заменить бортовые камни 
26 октября 2015, 04:49
Чтобы в Самаре выступил лучший уличный театр Европы, нужно 120 тысяч рублей

Чтобы в Самаре выступил лучший уличный театр Европы, нужно 120 тысяч рублей

В ближайшие выходные в Самаре уже в 4-й раз пройдет ежегодный фестиваль уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015». В этом году в Струковском саду может выступить лучший, по словам организаторов, уличный театр Европы - Compagnie Fai (Франция). Для этого к 
24 августа 2015, 04:54
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