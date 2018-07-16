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В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат
В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки …
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14 июля 2018, 02:23
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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани
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11 июля 2018, 09:23
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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии
В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, …
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5 марта 2018, 07:59
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт
Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также …
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26 февраля 2018, 03:38
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19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 …
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21 февраля 2018, 11:39
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70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного
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20 февраля 2018, 09:50
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Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники
На днях в полицию Богатовского района Самарской области обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что на него напал неизвестный и ударил ножом.
Правоохранители приступили к расследованию. Оказалось, что заявитель попросту наврал. Стражи порядка разыскали очевидцев, которые и рассказали о том, как …
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24 января 2018, 05:25
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Попавшая в ДТП самарчанка "угнала" свое авто
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22 марта 2013, 12:15