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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки 
14 июля 2018, 02:23
В среду вечером баня горела в Сызрани

В среду вечером баня горела в Сызрани

Вечером, 11 июля, пожар произошел в Сызрани. В поселке машинистов, около дома №22 по улице Авиационной загорелась баня. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

На место прибыла бригада пожарных. Первым делом, они локализовали очаг возгорания, а потом полностью 
12 июля 2018, 09:25
Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

Без света останутся жители 22 улиц в Сызрани

В среду, 11 июля, будет отключено электроснабжение на 22 улицах Сызрани. Причиной стала не авария: в городе будут вестись плановые ремонтные работы. С 09:00 отключат электричество в домах в границах улицы Магистральной, Батрацких выселок и поселка Композиторов.

Отключение затронет 
11 июля 2018, 09:23
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

19-летнего парня, хранившего детали для изготовления бомбы, задержали в Чапаевске

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области провели операцию по задержанию 19-летнего жителя Чапаевска. Он хранил у себя дома целый арсенал холодного оружия, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. При обыске силовики обнаружили 5 ножей, 3 заточки, 2 
21 февраля 2018, 11:39
70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного

70 тысяч рублей заплатит телефонный террорист из Отрадного

В Отрадном прошел суд над местным жителем. Его обвиняли в телефонном терроризме.

По информации следствия, преступление он совершил 4 октября прошлого года. Мужчина был у себя дома. Он сильно напился, и решил пошутить. Злоумышленник позвонил на «горячую линию» и сообщил о 

20 февраля 2018, 09:50
Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники

Житель Самарской области ударил себя ножом, проверяя на прочность наколенники

На днях в полицию Богатовского района Самарской области обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что на него напал неизвестный и ударил ножом.

Правоохранители приступили к расследованию. Оказалось, что заявитель попросту наврал. Стражи порядка разыскали очевидцев, которые и рассказали о том, как 

24 января 2018, 05:25
Попавшая в ДТП самарчанка

Попавшая в ДТП самарчанка "угнала" свое авто

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Юлии Ненаховой, которая признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления. В частности судом установлено, что Ненахова, выехав на автомобиле ВАЗ-2114 из кафе "Шанс" в поселке Стройкерамика 

22 марта 2013, 12:15
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