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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

«Авиаагрегат» увеличит уставной капитал

Самарский «Авиаагрегат», один из крупнейших российских производителей шасси для воздушных судов, объявил о намерении увеличить уставной капитал на 450 миллионов рублей. Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 26 марта, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Аффилированное 

22 февраля 2018, 04:33
В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

В Самарской области проходит бизнес-миссия «Мессе Франкфурт»

20-21 февраля 2018 г. впервые в Самарской области проходит бизнес-миссия представителей международной выставочной компании «Мессе Франкфурт» и ее партнеров по представлению двух ведущих брендов промышленной тематики: Automechanika и Rosmould.

Целью бизнес миссии является установление и развитие долгосрочного экономического и научно-технического сотрудничества 

21 февраля 2018, 09:54
«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою 

8 февраля 2018, 09:01
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет 

25 января 2018, 07:05
В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос

В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос

Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. 

19 декабря 2017, 03:30
Отель для туристов на МКС построят российские специалисты

Отель для туристов на МКС построят российские специалисты

Корпорация «Энергия» собирается сконструировать на МКС уникальный туристический модуль. Как отметил руководитель компании Владимир Солнцев, речь идет об объекте повышенной комфортности на 4–6 человек с обособленными каютами, двумя санузлами, увеличенными иллюминаторами и т.д.
По словам экспертов, инвестиции в такой отель 

15 декабря 2017, 02:08
Роскосмос обсуждает развитие космического туризма

Роскосмос обсуждает развитие космического туризма

С рядом международных компаний специалисты Роскосмоса собираются обсудить перспективы взаимодействия по отечественному сегменту МКС. По прогнозу, одним из основных направлений будет развитие космического туризма.
Сегодня, 12 декабря, об этом проинформировал глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, российская сторона прорабатывает 

12 декабря 2017, 04:18
Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной 

5 декабря 2017, 02:00
Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
29 ноября 2017, 11:37
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
В Европейском космическом ведомстве уже поспешили заявить, что 

22 ноября 2017, 03:18
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