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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Под Хрящевкой водитель на «Мерседесе» пошел на таран чужого забора

Под Хрящевкой водитель на «Мерседесе» пошел на таран чужого забора

Сегодня, 9 июня, на территории СНТ "Раздолье 1"(рядом с посёлком Хрящевка, под Тольятти) произошло ДТП.

Водитель на внедорожнике «Мерседес» пошел на таран чужого забора, передают в паблике «Регион 63 | Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте». «Миссия оказалась успешной, 
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 

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Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
Иномарка сбила пешехода в Сызрани

Иномарка сбила пешехода в Сызрани

7 июня автоавария с участием пешехода произошла в Сызрани. 50-летний водитель на «Шевроле» ехал по улице Кирпичной. Иномарка шла на очень большой скорости. Из-за этого шофер не смог справиться с управлением и сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги по 
8 июня 2018, 10:15
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре в городском департаменте градостроительства скоро будет новый руководитель. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, нынешний глава ведомства - Елена Бондаренко, назначенная на этот пост всего несколько месяцев назад, покидает его. Имя нового руководителя департамента станет известно 

7 июня 2018, 07:04
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

27 мая в Самарской области произошла автоавария. 38-летняя автоледи на «КИА Спектра» ехала по трассе «Курумоч – Новый Буян». В 17:30 женщина нарушила правила и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель российской машины. С 

28 мая 2018, 11:34
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