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Под Хрящевкой водитель на «Мерседесе» пошел на таран чужого забора
Сегодня, 9 июня, на территории СНТ "Раздолье 1"(рядом с посёлком Хрящевка, под Тольятти) произошло ДТП.
Водитель на внедорожнике «Мерседес» пошел на таран чужого забора, передают в паблике «Регион 63 | Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте». «Миссия оказалась успешной, …
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9 июня 2018, 04:30
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре
В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, …
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8 июня 2018, 10:59
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Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре
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8 июня 2018, 10:29
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Иномарка сбила пешехода в Сызрани
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8 июня 2018, 10:15
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства
В Самаре в городском департаменте градостроительства скоро будет новый руководитель. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, нынешний глава ведомства - Елена Бондаренко, назначенная на этот пост всего несколько месяцев назад, покидает его. Имя нового руководителя департамента станет известно …
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7 июня 2018, 07:04
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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
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4 июня 2018, 09:56
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
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28 мая 2018, 11:34