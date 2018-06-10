Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час …