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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов

Самарской области выделят 630 млн на лекарства для детей-инвалидов

В 2017 году Самарская область получит из федерального бюджета 630 млн рублей субсидий на приобретение лекарств, специального лечебного питания и других различных медизделий для детей-инвалидов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России. Согласно документу, в общей сложности в регионы 

26 декабря 2016, 04:02
В Самаре больница им. Середавина будет принимать спортсменов и судей чемпионата мира по футболу

В Самаре больница им. Середавина будет принимать спортсменов и судей чемпионата мира по футболу

Во время мундиаля лечебное учреждение уполномочено ФИФА оказывать медпомощь спортсменам, судьям и организаторам состязаний. Ожидается около тысячи обращений.
В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу за этот и прошлый год купили 5 рентгенов, 23 функциональных кровати, 6 ультразвуковых 

20 декабря 2016, 05:27
В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют 

15 декабря 2016, 05:23
На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

На фасадах домов в «старой» Самаре сделали лепнину из пенопласта

Подрядчик утверждает, что материал прослужит долго. Реставрация фасадов проводится в рамках областной программы по подготовке к Мундиалю.
За 2016 год в порядок привели внешний облик 65 домов, которые расположены на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Работы обошлись бюджету в 270 миллионов рублей. 

14 декабря 2016, 04:51
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
Строительство жилого дома на улице Димитрова в Самаре заморожено на неопределенный срок

Строительство жилого дома на улице Димитрова в Самаре заморожено на неопределенный срок

Это произошло после того, как против сотрудников компании-застройщика было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Речь о некоммерческом партнерстве "Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства", которую организовали сами собственники жилья.
В основу дела легли материалы проверки 

12 декабря 2016, 07:34
В Самаре судят топ-менеджера, которого обвиняют в незаконной покупке и продаже земли под строительство многоэтажек

В Самаре судят топ-менеджера, которого обвиняют в незаконной покупке и продаже земли под строительство многоэтажек

Бывший директор компании "Флор-маркет" Александр Кокуркин, по версии следствия, купил по подложным документам несуществующий недостроенный детский сад. Оформил его в собственность фирмы. В 2009-м году это дало топ-менеджеру право выкупить без торгов землю у государства под строением-фантомом. Речь об участке 

9 декабря 2016, 04:14
Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне

Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне "Березовка"

Стройка заморожена уже почти год. Часть таунхаусов на этапе котлована, другая - на этапе коробки. Коммуникации не подведены. До сих пор ожидают новоселья 47 семей. Застройщик микрорайона - инвестиционная компания "Недвижимость". С покупателями представители фирмы заключали предварительные договоры купли-продажи. Кроме 

6 декабря 2016, 05:01
Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий 

1 декабря 2016, 04:51
На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона

На комитете по бюджету Самарской Губернской Думы предложили сократить субсидии сельхозпроизводителям региона

Как поясняется в решении, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления, а также объектов селекционных центров в растениеводстве, предлагается сократить в связи с отсутствием потребности. Общая сумма - 224,5 млн. рублей.
28 ноября 2016, 04:16
Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов

Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов

13 отелям присвоены четыре звезды, около 60 оценили тремя, 130 мест временного размещения гостей не получили ни одной звездочки. Всего классифицировано более 10 тысяч номеров.
16 ноября 2016, 02:28
Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Союз туроператоров России предупредил о резком - до 50 процентов - повышении цен на гостиницы в сезон 2017 года. Причина связана с возросшим потоком туристов из Китая, Индии и Ближнего Востока. Кроме того, специалисты ожидают значительного роста внутреннего туризма в 
19 июля 2016, 12:11
К ЧМ-2018 Самара должна найти гостиницы для 12 тысяч туристов

К ЧМ-2018 Самара должна найти гостиницы для 12 тысяч туристов

В Самарской области начался прием заявок от представителей гостиничного бизнеса на получение субсидий для строительства новых отелей либо модернизацию существующего номерного фонда к предстоящему ЧМ-2018 по футболу. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 300 миллионов рублей. Предполагается, что средства 

5 июля 2016, 02:00
Самарская область получит 701 миллион рублей на социальную защиту инвалидов и ветеранов

Самарская область получит 701 миллион рублей на социальную защиту инвалидов и ветеранов

Средства поступят из федерального центра в виде субсидий. Распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Деньги направят на приобретение технических средств реабилитации. Кроме того, в четверг стало известно о том, что Самарской области выделено 480 миллионов рублей 

21 апреля 2016, 04:20
Самарская область получит из федерального центра еще почти 800 млн рублей

Самарская область получит из федерального центра еще почти 800 млн рублей

Более 700 млн рублей из федерального бюджета в этом году будет направлено на поддержку инвалидов, ветеранов и других социально незащищённых категорий граждан в Самарской области. Средства реабилитации получат более 86 тыс. человек.
Кроме того, ещё 96,5 млн федеральных рублей направят на 
14 апреля 2016, 12:19
11 гостиниц Тольятти получили «звезды» к ЧМ-2018

11 гостиниц Тольятти получили «звезды» к ЧМ-2018

В преддверии ЧМ-2018 тольяттинские гостиницы и отели начали получать «звезды». Как сообщает мэрия Тольятти, на сегодняшний день в городе насчитывается 50 гостиниц, 20 баз отдыха, 4 санатория и 5 детских оздоровительных учреждений. Документы о прохождении классификации получили 11 из них. 
26 февраля 2016, 05:09
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