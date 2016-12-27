Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
Негосударственные организации могли претендовать на возмещение части средств, потраченных на возведение объектов, предназначенных для заселения футбольных команд, функционеров ФИФА, организаторов, болельщиков и волонтеров. Сами гостиницы, в зависимости от уровня и месторасположения делятся на 4 категории. Соответственно им дифференцируется размер субсидии - от 100 до 800 тысяч рублей на единицу номерного фонда. Теперь конкурс будет проведен в следующем году.
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