Самарская область получит из федерального центра еще почти 800 млн рублей Более 700 млн рублей из федерального бюджета в этом году будет направлено на поддержку инвалидов, ветеранов и других социально незащищённых категорий граждан в Самарской области. Средства реабилитации получат более 86 тыс. человек.

Кроме того, ещё 96,5 млн федеральных рублей направят на …