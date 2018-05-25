Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только …