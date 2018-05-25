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Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

В Самаре региональный минтранс подал в суд иск к компании-подрядчику ремонта Московского шоссе с требованием о «понуждении к устранению недостатков». Самарцы пожаловались в соцсетях, что на новой дороге появилась колея. В конце апреля глава облминтранса Иван Пивкин сообщил, что подрядчику 
23 мая 2018, 09:24
Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод 

22 мая 2018, 08:00
Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ

Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ

Центральный Банк России стал единоличным владельцем «Автовазбанка». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка» (ПСБ), сообщает пресс-служба ЦБ. Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг АВБ в рамках 

22 мая 2018, 01:58
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Агентство по страхованию вкладов выставило на аукцион имущество тольяттинского «Эл банка». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Общая стоимость активов, распределенных по 59 лотам, превышает 677 млн рублей. Большая часть из них - это недвижимость в Тольятти, Жигулевске и Горно-Алтайске 

2 июня 2017, 11:53
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
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В "Эл банке" обнаружили сомнительные операции более чем на 2 млрд рублей

Из тольяттинского "Эл банка" выводились активы. Центробанк опубликовал результаты проверки финансового состояния кредитного учреждения, проведенной временной администрацией.
Как говорится в сообщении регулятора, были обнаружены операции, осуществленные бывшим руководством, имеющие признаки преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим, в том 

8 сентября 2016, 11:40
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства в тольяттинском «Эл банке».
По данным АСВ, по состоянию на начало августа требование вернуть деньги предъявили 333 заявителя на общую сумму 216 миллионов рублей. Дата закрытия реестра - 5 

29 августа 2016, 03:55
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