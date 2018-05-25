Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» произошло в результате совершенных топ-менеджерами действий по выдаче кредитов так называемым техническим юридическим лицам и замещению ликвидных активов на задолженность сомнительным контрагентам. Эти юрлица не вели хоздеятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать долг. Кроме того, банкирами не были приняты меры по предупреждению банкротства. Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на конец февраля размер задолженности перед кредиторами составляет около 5 с половиной миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ.
|
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары
Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только …
|
24 мая 2018, 04:52
|
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов
Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что …
|
24 мая 2018, 02:18
|
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям
В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 …
|
23 мая 2018, 02:33
|
Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком
|
23 мая 2018, 09:24
|
Самарский «АктивКапитал Банк» признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом регионального «АктивКапитал банка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АКБ 29 марта. По информации регулятора, организация провела ряд операций, направленных на вывод …
|
22 мая 2018, 08:00
|
Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ
Центральный Банк России стал единоличным владельцем «Автовазбанка». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка» (ПСБ), сообщает пресс-служба ЦБ. Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг АВБ в рамках …
|
22 мая 2018, 01:58
|
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей
Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен …
|
18 мая 2018, 11:23
|
Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион
Агентство по страхованию вкладов выставило на аукцион имущество тольяттинского «Эл банка». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Общая стоимость активов, распределенных по 59 лотам, превышает 677 млн рублей. Большая часть из них - это недвижимость в Тольятти, Жигулевске и Горно-Алтайске …
|
2 июня 2017, 11:53
|
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии
|
24 января 2017, 02:16
|
В "Эл банке" обнаружили сомнительные операции более чем на 2 млрд рублей
Из тольяттинского "Эл банка" выводились активы. Центробанк опубликовал результаты проверки финансового состояния кредитного учреждения, проведенной временной администрацией.
|
8 сентября 2016, 11:40
|
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей
|
29 августа 2016, 03:55