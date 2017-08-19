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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

В городе Кинель Самарской области родителям детей, издевавшихся над котенком и снимавших весь этот процесс на видео, вынесли предупреждение, а также поставили на учёт в полиции по делам несовершеннолетних.
 
Живодёрки пытались жестоко убить котёнка, транслируя всё происходящее в одной 
19 августа 2017, 02:14
На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
 
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и 
16 августа 2017, 10:41
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

Накануне в нескольких средствах массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из соцсетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая 
16 августа 2017, 10:14
Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными

Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия 

16 августа 2017, 11:19
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.
 
В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать 
23 апреля 2017, 05:47
РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
9 марта 2017, 04:59
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