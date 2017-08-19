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Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции
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19 августа 2017, 02:14
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На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и …
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16 августа 2017, 10:41
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В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
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16 августа 2017, 10:14
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Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия …
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16 августа 2017, 11:19
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В Самаре на Металлурге появится современный парк
Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все …
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16 июня 2017, 03:53
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«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
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23 апреля 2017, 05:47
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
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9 марта 2017, 04:59