Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова, обвиняемого в мошенничестве, оправдал Октябрьский районный суд. Напомним, по версии следствия, в 2015 году между «Самаратрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе. При этом при проведении работ подрядчик должен был использовать нагревательный кабель стоимостью 435 рублей за метр, но по факту был приобретен аналог в три раза дешевле. Однако в документации обозначалась цена, указанная в контракте. В результате минтрансу был нанесен ущерб почти на 4 миллиона рублей. Сам Сергей Сурков свою вину полностью отрицал, ссылаясь на допущенную кем-то ошибку в проектной документации. Представители минтранса, в свою очередь, заявили что у них претензий к «Самаратрансстрою» нет. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
|
Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»
Продолжается спор мэрии Самары и «Евразийской корпорации автовокзалов». Судятся из-за денег, которые перевозчик заплатил за участок земли площадью 42 тысячи квадратных метров под самарским транспортным узлом, но потом эту сделку купли-продажи признали ничтожной. Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с …
|
23 октября 2017, 10:57
|
Бывший нефтяник и его умелые друзья предстанут перед судом
Пятеро жителей Самарской области предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу нефти. В октябре 2016 года сотрудники нефтекомпании обнаружили на своей трубе врезку.
«По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной …
|
20 октября 2017, 03:57
|
Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе
|
20 октября 2017, 03:23
|
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета …
|
19 октября 2017, 01:40
|
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»
Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда …
|
29 мая 2017, 03:46
|
Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО "Самаратрансстрой"
Организация выиграла тендер на строительство путепровода тоннельного типа для трамваев.
|
15 сентября 2016, 04:27
|
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей
Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и …
|
30 июня 2016, 12:00
|
Началась реконструкция Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары
|
6 октября 2015, 05:19