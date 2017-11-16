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Материалы по теме:

В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.

«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - 
15 ноября 2017, 02:18
Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.

Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, 

15 ноября 2017, 08:44
В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

В Ульяновске член ОПГ отбирал у военных деньги и боеприпасы

Участника одной из ульяновских банд осудили за серию преступлений в отношении военнослужащих. Как сообщают региональные информагентства, он отбирал у людей в погонах деньги, зарплатные карты и боеприпасы.
Речь, в частности, идет о представителях одной войсковой части, дислоцированной в городской черте. 

13 ноября 2017, 02:04
Сумма требований к Алексею Гриншпуну может вырасти до 1 млрд рублей

Сумма требований к Алексею Гриншпуну может вырасти до 1 млрд рублей

Уже почти 10 организаций выразили намерение включиться в реестр кредиторов некогда известного в Самарской области бизнесмена Алексея Гриншпуна. Об этом говорится в материалах дела на портале арбитражного суда. Общая сумма требований уже достигает почти 1 млрд рублей. Заседания по иску 

10 ноября 2017, 04:32
Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина

Бабушка с внуком чуть не утонули в пруду парка Гагарина

Об инциденте рассказали региональном ГУФСИН. В парке Гагарина гуляли бабушка с пятилетним внуком. Ребенок кормил уток и упал в воду. Бабушка пыталась помочь внуку и сама начала тонуть. Спас их майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Это был выходной день, и 
27 октября 2017, 09:32
В Самару приехала комиссия ФСИН России

В Самару приехала комиссия ФСИН России

В Самаре началась контрольная проверка ФСИН России. Комиссия из федерального ведомства проверит состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы 63-го региона, оценит соблюдение законности и режима в местах лишения свободы, качество и эффективность воспитательной работы. Мероприятие продлится до 2 ноября. 

25 октября 2017, 12:43
На самарских конвоиров пожаловались в ФАС

На самарских конвоиров пожаловались в ФАС

Самарское УФАС уличило подразделение по конвоированию при областном управлении ФСИН в нарушении закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд». В антимонопольный орган поступила жалоба на положения аукционной документации при проведении тендера на реставрацию здания, которое является 

13 октября 2017, 10:59
За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом

За решеткой: ФСИН запретит начальникам российских тюрем хранить деньги за рубежом

В Федеральной службе исполнения наказаний появился проект приказа, который запрещает руководителям управлений ФСИН, колоний, а также их заместителям хранить деньги в зарубежных банках. Документ появился на федеральном сайте нормативных правовых актов.
Ограничения могут быть распространены фактически на все должности в 

30 августа 2017, 02:20
Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По 
13 августа 2017, 03:58
Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

8 лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Такое наказание назначил Замоскворецкий суд Москвы бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний и экс-начальнику ГУВД по Самарской области Александру Реймеру. Он признан виновным в хищении 1 миллиарда 300 миллионов 

14 июня 2017, 05:53
Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Экс-глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей

Замоскворецкий суд столицы признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.
По данным обвинения, он вместе с другими фигурантами организовал в системе исполнения наказаний предприятие по выпуску 

13 июня 2017, 02:57
Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками 

23 мая 2017, 11:47
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