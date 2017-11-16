Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Суд и следствие установили, что фигуранты по делу, преследуя цели незаконного обогащения, внесли изменения в одно из постановлений правительства таким образом, чтобы внутриведомственный, подконтрольный злоумышленникам поставщик устройств, мог участвовать в госзакупках без конкурса.
Согласно товароведческим экспертизам, стоимость изделий умышленно завышалась в разы. Полученные излишки перечислялись с расчетных корсчетов самарского филиала ФСИН фирмам-однодневкам, после чего распределялись между соучастниками. Бюджету был причинен ущерб в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Все фигуранты дела свою вину отрицают.
Напомним, сейчас Реймер отбывает наказание в так называемой красной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. По иронии судьбы он лично ее инспектировал в 2011 году. Тогда Реймер там проверил все, включая работу унитазов, наличие горячей воды в кранах, попробовал местную пищу в столовой. Реймер поставил ИК четверку по пятибалльной шкале, заметив, что на фоне других она выглядит вполне достойно, но не идеально. Теперь высокопоставленный сиделец на собственном опыте вынужден подтверждать или опровергать свои же слова.
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